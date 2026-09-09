Иван Станев: За кратко изградихме истински отбор, момчетата заслужават подкрепа

Националният отбор на България за юноши до 17 години завърши на 9-то място на световното първенство за тази възраст в Катар. Младите "лъвчета" допуснаха обрат от Венецуела и загубиха в пет гейма в 1/8-финална среща в Доха в края на август.

България поведе с 2:0, но загуби от Венецуела и отпадна от Мондиал 2026

Селекционерът на тима Иван Станев направи равносметка в специално интервю пред BGvolleyball.com, като заяви, че отборът е имал възможност да постигне повече, но и, че състезателите му са израснали сериозно и са изградили истински колектив. Какво още каза той - четете в следващите редове:

- Отпаднахте от световното първенство след драматична загуба от Венецуела. Твоят коментар?

- Няма да крия, че загубата е много болезнена, защото водехме с 2:0 и бяхме близо до място сред най-добрите осем в света. Сълзите в очите на момчетата след мача показаха колко силно вярваха и колко добре осъзнаваха, че могат да постигнат повече. Но успехите и разочарованията вървят ръка за ръка в спорта. Един резултат не може да заличи всичко, което този отбор постигна през лятото. Отговорността е моя, а момчетата заслужават подкрепа, защото бъдещето е пред тях.

- Какво смяташ, че не ви достигна в срещата?

- Допуснахме твърде много непредизвикани грешки, а играта ни на блок не беше толкова ефективна, колкото трябваше. В решаващите моменти не ни достигнаха и малко повече опит и спокойствие, за да завършим започнатото. За да се научиш да печелиш подобни срещи, понякога първо трябва да загубиш една. Убеден съм, че когато тези момчета отново получат подобен шанс срещу такъв противник, резултатът ще бъде различен.

- Поведохте с 2:0, след това нещо се случи. Подценяване ли имаше, умора, или...?

- Категорично не бих го определил като подценяване. Въпреки че Венецуела се класира за осминафиналите като най-добрия трети отбор от група А, знаехме, че това е непобеденият шампион на Панамериканската купа до 17 години, и се подготвихме сериозно за мача. Имаше натрупана умора, както и физически проблеми при някои от състезателите, които също оказаха влияние. След 2:0 съперникът заигра по-освободено и повярва в обрата, а ние не успяхме да си върнем ритъма. След една загуба винаги могат да се намерят много причини, но не искам те да звучат като оправдания. Това са 16-годишни момчета и ако искаме да израстват във волейбола, трябва да ги подкрепяме, особено в трудните моменти. В групата направихте отлично представяне, съответно се очакваше да преминем лесно осминафиналите.

- Какво каза на момчетата след мача с Турция?

- Поздравих ги, защото според мен това беше най-трудната и равностойна група на първенството, а ние излязохме от нея като победители с три победи. Това беше сериозно постижение и те напълно заслужаваха да се гордеят с него. В същото време им казах, че груповата фаза вече остава в миналото и от осминафиналите започва съвсем нов турнир. На световно първенство няма лесни съперници и никой няма да ни подари следващата победа. Трябваше да останем здраво стъпили на земята, да се възстановим и да се подготвим със същото внимание и уважение към Венецуела.

- Каква цялостна оценка би поставил на представянето ви?

- Оценката ми е много добра, но не и отлична, защото вярвам, че имахме възможност да постигнем още повече. За кратък период изградихме истински отбор, станахме балкански шампиони, постигнахме девет победи в единадесет мача, завършихме на първо място в групата си на Световното първенство и се наредихме девети в света. Наши състезатели бяха и сред лидерите в индивидуалните класации. Това са резултати, с които трябва да се гордеем. Тук е моментът да благодаря поименно на всеки един от щаба на отбора – Велизар Пашов, Калоян Маринов, Ивайло Йорданов, Станислав Хаджиев, Преслава Ветовска, Габриел Атанасов и Ивона Димитрова. Благодаря им за професионализма, всеотдайността и огромната работа, която свършихме заедно през изминалите месеци. Всеки от тях имаше своята важна роля за постигнатото и в трудните моменти показахме, че сме истински екип. Най-ценно за мен остават израстването на момчетата, колективът, който успяхме да създадем, и начинът, по който започнаха да мислят както на игрището, така и извън него.

- С някои от състезателите ще работиш и в Нефтохимик. Какви впечатления имаш от тях?

- След тези два месеца вече познавам много добре не само качествата им като състезатели, но и характерите им. Това са талантливи, дисциплинирани и работещи момчета, които приемат информация и имат огромно желание да се развиват. Преходът към мъжкия волейбол обаче е сериозна стъпка и трябва да бъдем търпеливи с тях. В Нефтохимик ще имат възможност да тренират и да се учат от опитни състезатели, а игровото време ще трябва да заслужат с постоянство и труд.

Нефтохимик направи първа тренировка за новия сезон

- Какви цели поставяш в Нефтохимик за новия сезон?

- Стартирахме подготовката на отбора и започва ново предизвикателство за всички нас. В клуб като Нефтохимик 2010 целите винаги са високи. Искаме да се борим за всеки трофей в България – Суперкупата, Купата и шампионската титла, както и да представим достойно клуба в европейските турнири. Имаме доста промени в състава и тепърва ни предстои много работа, за да изградим силен отбор и сплотен колектив.

- Какво си пожелаваш?

- Преди всичко здраве – за семейството ми, състезателите и хората, с които работя. Пожелавам си момчетата от националния отбор да продължат да се развиват и един ден да бъдат част от мъжкия тим на България. С Нефтохимик 2010 си пожелавам да изградим отбор, който да радва Бургас и нашите привърженици.

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