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Треньорът на АЕК Марко Николич с официална пресконференция преди сблъсъка с Левски
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  3. България поведе с 2:0, но загуби от Венецуела и отпадна от Мондиал 2026

България поведе с 2:0, но загуби от Венецуела и отпадна от Мондиал 2026

  • 25 авг 2026 | 16:37
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Националният отбор на България за мъже под 17 години отпадна инфарктно от Световното първенство в Дофа. След като поведохме с 2:0 срещу Венецуела, допуснахме обрат 2:3 (30:28, 25:17, 19:25, 18:25, 12:15). До този момент имахме само победи на първенството.

Интригата изглеждаше приключила след края на първия гейм, който бе повече от нервен и напрегнат. Южноамериканците първи поведоха с 4:2 и макар че изравнихме, те продължаваха да ни натискат. Най-трудно за българите стана при 19:22. Венецуелците стигнаха до два геймбола при 24:22 за тяхна полза. Тогава абсолютен лидер на България беше Милко Багдасаров, който отиграваше почти всяка атака. Спасихме и двата геймбола, а след това и трети. До края на частта всичко беше в ръцете ни. Два пъти не успяхме да завършим гейма, но при третия бяхме безпощадни – 30:28.

Във втората част вече интрига буквално липсваше. Започнахме с 3:0 и след минути вече водихме с 13:9. Венецуелците не вярваха, че могат да ни обърнат, а самочувствието в българския отбор беше на най-високо ниво. Резултатът стигна до 24:15. И макар че загубихме два геймбол, при третия вече нямаше какво да се случи.

Вместо да спечелим още една част и да чакаме двубоя Бразилия – Индия, играта ни се пречупи. Третата част отново тръгна по наш вкус. Само в първите секунди на два пъти Венецуела излизаше напред. След това дойдоха наша преднина от 5:3, стигнала до 7:4. Южноамериканците направиха последен опит да останат в мача и ни изравниха. Тона обаче даде огромен импулс на съперника, който от своя страна натрупа най-голямата си преднина – 16:12. Грешките в нашия тим продължиха, а с това и изоставането. Вече се виждаше, че много трудно можем да се измъкнем в този гейм. Венецуела натрупа аванс от 20:15. Инфарктните моменти обаче продължиха. Резултатът стана 24:18 след грешна атака на Багдарасов. Дали беше грешна? Видеочелънджът показа, че топката е добра и резултатът се промени 23:19. Надеждата оживя, но трябваше да спасим пет геймбола. Не стана – 25:19 за Венецуела.

Южноамериканците взеха огромна доза самочувствие, че имат шанс да стигнат до четвъртфинал. Четвъртият гейм мина на приливи и отливи. Две серии по три и четири поредни точки помогна на Венецуелците да поведат с 14:11. Успяхме да стигнем до 15:16, но след това отново разликата бе три. Големият проблем в мача ни беше липсата на асове. Към това грешките ни продължаваха да се трупат. Резултатът стана 23:17 и всичко личеше, че ще играем тайбрек. В този гейм блокадата на Венецуела работеше безотказно. Тайбрекът дойде при 25:18.

Петият гейм започна с размяна на точки до 4:4. Тогава ние поведохме с две. Венецуела обърна с пет поредни точки – 9:6. Трябваше характер и го показахме. Върнахме две точки от изоставането. За съжаление Кайо Павлов сбърка от начален удар. Изпуснахме два отлични шанса да изравним резултата, но се провалихме. България взе прекъсване при 11:13. Грешка от начален удар и два мачбола за Венецуела. Съперникът успя още при първия – 15:12.

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