Нефтохимик направи първа тренировка за новия сезон

Действащият носител на Купата на България и вицешампион на България по волейбол за мъже Нефтохимик 2010 се събра днес в бургаската зала "Младост" за първа тренировка за новия сезон.

На разположение на старши треньора Иван Станев, който е и спортен директор на клуба, и първия му помощник Добромир Лазаров, който ще тренира и най-талантливите деца от Академията, бяха всички с изключение на Милко Багдасаров и Вели Сезгин. Юношеските национали до 17 г. ще се присъединят към отбора в сряда за медицинските прегледи.

Обръщения към състезателите направиха президентът на клуба Огнян Томов, Иван Станев и вицепрезидентът Йордан Георгиев.

Обявената цел е като всеки сезон - трите купи у нас и колкото се може по-напред в Европа.

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