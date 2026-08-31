Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик направи първа тренировка за новия сезон

Нефтохимик направи първа тренировка за новия сезон

  • 31 авг 2026 | 18:03
  • 608
  • 0

Действащият носител на Купата на България и вицешампион на България по волейбол за мъже Нефтохимик 2010 се събра днес в бургаската зала "Младост" за първа тренировка за новия сезон.

На разположение на старши треньора Иван Станев, който е и спортен директор на клуба, и първия му помощник Добромир Лазаров, който ще тренира и най-талантливите деца от Академията, бяха всички с изключение на Милко Багдасаров и Вели Сезгин. Юношеските национали до 17 г. ще се присъединят към отбора в сряда за медицинските прегледи.

Обръщения към състезателите направиха президентът на клуба Огнян Томов, Иван Станев и вицепрезидентът Йордан Георгиев.

Обявената цел е като всеки сезон - трите купи у нас и колкото се може по-напред в Европа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

  • 31 авг 2026 | 17:50
  • 13480
  • 31
Днес е таксиметров шофьор в Бърно, а някога пазеше за ЦСКА: Играл е с Пенев и е израснал със златното поколение на България

Днес е таксиметров шофьор в Бърно, а някога пазеше за ЦСКА: Играл е с Пенев и е израснал със златното поколение на България

  • 31 авг 2026 | 16:07
  • 16947
  • 17
Бартломей Болондж е MVP на "Мемориал Хуберт Вагнер

Бартломей Болондж е MVP на "Мемориал Хуберт Вагнер

  • 31 авг 2026 | 15:56
  • 312
  • 0
Полша обърна САЩ и триумфира с 12-а титла на "Мемориал Вагнер"

Полша обърна САЩ и триумфира с 12-а титла на "Мемориал Вагнер"

  • 31 авг 2026 | 15:46
  • 897
  • 0
БОК подкрепя бенефиса на волейболната звезда Теодор Салпаров

БОК подкрепя бенефиса на волейболната звезда Теодор Салпаров

  • 31 авг 2026 | 15:30
  • 417
  • 0
Берое ще изиграе 3 контроли срещу Северна Мекедония в Скопие

Берое ще изиграе 3 контроли срещу Северна Мекедония в Скопие

  • 31 авг 2026 | 15:20
  • 669
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:0 Локомотив (София), отменен гол на "драконите"

Дунав 0:0 Локомотив (София), отменен гол на "драконите"

  • 31 авг 2026 | 19:25
  • 4116
  • 9
България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

  • 31 авг 2026 | 17:50
  • 13480
  • 31
Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

  • 31 авг 2026 | 17:33
  • 12662
  • 39
Петима големи акционери след сделката за Левски, ето имената им и как са разпределени процентите

Петима големи акционери след сделката за Левски, ето имената им и как са разпределени процентите

  • 31 авг 2026 | 15:15
  • 36100
  • 106
Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

Лионел Меси обяви край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

  • 31 авг 2026 | 18:21
  • 5834
  • 33
Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

  • 31 авг 2026 | 15:59
  • 16358
  • 9