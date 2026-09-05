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Елверсберг пак смая Бундеслигата, Лукас Петков с ключова роля и този път

  • 5 сеп 2026 | 18:44
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Елверсберг пак смая Бундеслигата, Лукас Петков с ключова роля и този път

Седмица след успеха си с 3:2 над Байер (Леверкузен), Елверсберг с Лукас Петков в редиците си изигра нов страхотен двубой в Бундеслигата, побеждавайки Борусия (Мьонхенгладбах) с 4:3 като гост в мач от втория кръг. Тимът на българския национал губеше с 1:3 до средата на второто полувреме, но в крайна сметка стигна до драматичен успех, станал факт след победен гол в добавеното време. В основата на попадението беше точно Лукас Петков, като негова беше и основната роля за втория гол на Елверсберг.

Както е известно, в първия кръг Петков се отчете с попадение и асистенция срещу Леверкузен, а сега направи нов силен двубой, като и този път остана на терена през цялото време.

Борусия поведе в 11-тата минута чрез шведа Уго Болин, но в 29-ата Давид Мокуа изравни.

В края на първото полувреме се разрази скандал, в който ощетени бяха гостите. В 44-тата минута се стигна до странично хвърляне, което трябваше да бъде за Елверсберг, защото последен с топката игра Тим Клайндинст от Гладбах. Съдиите обаче не видяха това и отсъдиха тъч в полза на домакините. Въпросният Клайндинст изпълни веднага и изведе Болин за 2:1, като голът беше зачетен, защото в случая ВАР не можеше да бъде използван.

Последва бурно недоволство от страна на ощетения отбор, като най-деен беше треньорът Винсент Вагнер, който набързо получи два жълти картона и беше изгонен.

Нещата станаха тежки за Елверсберг в 56-ата, когато Джоузеф Скали реализира за 3:1 в полза на Борусия.

В 60-ата минута Лукас Петков пропусна отлично положение, но в 66-ата се реваншира. Тогава той шутира опасно, вратарят едва успя да избие, а при последвалата добавка топката влезе в мрежата, като голмайстор беше Морис Кратенмахер.

Резултатът беше изравнен в 80-ата от перфектно изпълнение на пряк свободен удар от страна на Феликс Кайдел.

В края Елверсберг нанесе победния удар. Лукас Петков получи топката в близост до своето наказателно поле и силно я изрита напред към своя съотборник Футкеу, който пък подаде на Кратенмахер за попадение за 4:3.

В следващия кръг Елверсберг го очаква най-големия тест в германския футбол - сблъсък с Байерн (Мюнхен).

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