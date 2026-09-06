Сблъсък за излизане от кризата в Пловдив! Локомотив приема Черно море на "Лаута"

В неделя от 19:00 часа стадион "Локомотив" в Пловдив ще бъде арена на интригуващ двубой от 8-ия кръг на efbet Лига между отборите на Локомотив (Пловдив) и Черно море. И двата състава се намират в лоша серия от резултати и спешно се нуждаят от точки, за да се отдалечат от дъното на класирането.

Домакините от Локомотив (Пловдив) заемат 14-то място във временното подреждане с актив от едва 3 точки след 7 изиграни мача (1 победа и 6 загуби). "Смърфовете" се намират в серия от 5 поредни поражения в първенството, като в последния си двубой отстъпиха с 0:2 при гостуването си на ЦСКА 1948. Преди това пловдивчани загубиха от Арда (0:1), Дунав (1:2), Левски (0:2) и Спартак (Варна) (0:1).

Черно море също преживява труден период от началото на кампанията. Варненци заемат 12-а позиция в класирането с 4 точки от 7 двубоя (1 победа, 1 равенство и 5 поражения). В миналия кръг тимът претърпя поражение с 1:3 от ЦСКА в София, като преди това регистрира успех над Дунав (3:1) и загуби от ЦСКА 1948 (1:4), Лудогорец (2:3) и Ботев (Пловдив) (0:1).

Историята на последните сблъсъци между двата тима показва предимство за варненския тим. През миналия сезон Черно море постигна две победи над Локомотив – с 2:0 у дома през май 2026 г. и с 1:0 в Пловдив през април 2026 г. Предишните две срещи през февруари 2026 г. и август 2025 г. завършиха при равенство 1:1.

Трибуна "Бесика" ще бъде затворена в знак на протест от феновете на Локомотив към собственика Христо Крушарски. Всички фенове ще заемат местата си в трибуна Спортклуб, която в момента се води централна и на която по традиция сядат виповете, докато тече ремонтът на Централната трибуна.

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