Разклатеният Наполи ще опита да спре летящия Арсенал

Италианският Наполи посреща действащия шампион на Англия Арсенал на стадион „Диего Армандо Марадона“ в един от най-очакваните мачове от първия кръг на Шампионската лига. Сблъсъкът в Южна Италия започва в 22:00 часа българско време, а правосъдие на терена ще раздава шведският рефер Глен Нюберг.

Домакините, предвождани от Масимилиано Алегри, се намират в сериозно сътресение и са застрашени от трета поредна загуба във всички турнири. Неаполитанците започнаха сезона в Серия "А" с рутинна победа с 2:0 над Дженоа, но след това допуснаха изненадващо поражение у дома от Комо (1:2), последвано от звучен колапс на „Сан Сиро“ срещу Интер през уикенда. В Милано играчите на Алегри имаха комфортен аванс от два гола в началото на второто полувреме след точни изстрели на Матео Политано и Расмус Хьойлунд, но допуснаха пълен обрат до 2:3 в 91-вата минута, което засили критиките към дефанзивната им стабилност.

В пълен контраст, Арсенал на Микел Артета се радва на перфектен старт на кампанията в Англия и записа четири поредни победи от четири мача. Миналата неделя „артилеристите“ спечелиха дербито с Челси с 2:1 на своя „Емирейтс“ след голове на Кай Хаверц и Мартин Йодегор, с което затвърдиха шампионските си амбиции. Лондончани, които миналия сезон загубиха драматично финала в Шампионската лига от ПСЖ след дузпи, сега са решени да направят последната крачка към мечтания трофей. Статистиката им при гостувания на старта също е впечатляваща – те нямат поражение в последните си девет откриващи мача в Европа.

Историята на съперничеството показва четири официални срещи между двата клуба, в които Арсенал има три победи срещу само една за Наполи. Тимът от Северен Лондон спечели и двата мача на четвъртфиналите в Лига Европа през 2019 г., а в Шампионската лига през сезон 2013/14 двата тима си размениха по един домакински успех с 2:0. Любопитна препратка оттогава е, че настоящият мениджър на Арсенал Микел Артета тогава бе играч на терена и получи червен картон при гостуването в Италия.

В лагера на домакините липсват важни фигури. Голямата звезда в средата на терена Скот Мактоминей е аут за около месец, тъй като трябва да се подложи на рутинна сърдечна операция заради лека аритмия. Алегри не може да разчита още на контузените защитници Алесандро Буонджорно и Лука Марианучи, както и на полузащитника Андре-Франк Замбо Ангиса. Поради тези липси се очаква 35-годишният ветеран Кевин Де Бройне да запише своя първи старт за сезона.

Медицинският щаб на Арсенал също има известна работа, тъй като новото испанско попълнение Крисстиан Москера пропусна пътуването до Италия заради мускулен проблем, получен при гостуването на Астън Вила. Трайно контузен остава лидерът в отбрана Уилям Салиба, а Юриен Тимбер поднови тренировки, но в най-добрия случай ще остане на пейката. Добрата новина за Артета е, че Бруно Гимараеш е напълно възстановен от леката си травма и е готов за игра, въпреки че Мартин Субименди може да запази титулярното си място в центъра.

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Снимки: Gettyimages