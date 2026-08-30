Академик (Свищов) обърна дубъла на Етър

Академик (Свищов) се наложи у дома с 3:2 над Етър II (Велико Търново). Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига. Гостите дръпнаха с два гола преди почивката. Реализираха ги Калоян Ненчев и Радостиан Димитров. На „студентите“ нямаше да им се налага да наваксват толкова, ако Кристиян Иванов беше вкарал дузпата през първото полувреме. През второто обаче намериха сили да достигнат до победен обрат. Първо Митко Русанов намали. След това юношата на клуба Мартин Станчев беляза дебюта си с изравнително попадение. Победното вкара Георги Димитров.

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