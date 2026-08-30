Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски изкачи тепетата след като слезе от Олимп
  1. Sportal.bg
  2. Академик (Свищов)
  3. Академик (Свищов) обърна дубъла на Етър

Академик (Свищов) обърна дубъла на Етър

  • 30 авг 2026 | 20:35
  • 804
  • 0
Академик (Свищов) обърна дубъла на Етър

Академик (Свищов) се наложи у дома с 3:2 над Етър II (Велико Търново). Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига. Гостите дръпнаха с два гола преди почивката. Реализираха ги Калоян Ненчев и Радостиан Димитров. На „студентите“ нямаше да им се налага да наваксват толкова, ако Кристиян Иванов беше вкарал дузпата през първото полувреме. През второто обаче намериха сили да достигнат до победен обрат. Първо Митко Русанов намали. След това юношата на клуба Мартин Станчев беляза дебюта си с изравнително попадение. Победното вкара Георги Димитров.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски с интерес към нигерийски защитник

Левски с интерес към нигерийски защитник

  • 30 авг 2026 | 17:55
  • 12083
  • 4
Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

  • 30 авг 2026 | 20:55
  • 84212
  • 287
Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

  • 30 авг 2026 | 20:52
  • 36888
  • 45
Захари Сираков: Първото полувреме играхме добре, но трябва да бъдем честни, че можеше и да загубим

Захари Сираков: Първото полувреме играхме добре, но трябва да бъдем честни, че можеше и да загубим

  • 30 авг 2026 | 17:10
  • 3214
  • 0
Сектор "Г": Искате да изразите мнението си? Елате на стадиона!

Сектор "Г": Искате да изразите мнението си? Елате на стадиона!

  • 30 авг 2026 | 16:52
  • 1804
  • 15
Марек се завръща в сряда на "Бончук"

Марек се завръща в сряда на "Бончук"

  • 30 авг 2026 | 16:07
  • 1458
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 Черно море, Сенси "застреля" Христов

ЦСКА 1:0 Черно море, Сенси "застреля" Христов

  • 30 авг 2026 | 21:28
  • 26679
  • 50
Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

  • 30 авг 2026 | 20:55
  • 84212
  • 287
Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

  • 30 авг 2026 | 20:52
  • 36888
  • 45
Везенков поведе България към категорична победа над Румъния в Тулча

Везенков поведе България към категорична победа над Румъния в Тулча

  • 30 авг 2026 | 19:52
  • 28502
  • 27
Моуриньо смени половината отбор, но Реал Мадрид пак беше категоричен

Моуриньо смени половината отбор, но Реал Мадрид пак беше категоричен

  • 30 авг 2026 | 19:56
  • 26025
  • 48
Челси на Алонсо с три от три след ново мощно представяне в атака и колебания в защита

Челси на Алонсо с три от три след ново мощно представяне в атака и колебания в защита

  • 30 авг 2026 | 17:55
  • 25764
  • 39