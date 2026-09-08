От Ливърпул обявиха нова ера за клуба: нов спонсор ще "изгрее" на фланелката от следващата година

Една от най-разпознаваемите авиокомпании в света, тази на “Търкиш Еърлайнс” бе официално обявена за нов официален спонсор на тима от следващия сезон. Националният авиопревозвач на Турция и мърсисайдци са подписали петгодишно партньорство на обща стойност 300 милиона паунда или по 60 млн. на сезон. “Червените” ще носят логото на “Търкиш Еърлайнс” на фланелката си от следващата кампания и ще донесе първата промяна в основния спонсор от 17 години. “Стандарт Чартърд”, които са основен спонсор на Ливърпул, ще стане глобален партньор на следващия сезон, за да продължи дългогодишните си отношения с тима.

Turkish Airlines will become our main club partner from June 1, 2027, as Standard Chartered continues its long-standing relationship with the Club as a Global Partner.



The airline’s branding will appear on the front of our men’s, women’s and academy match shirts from the start… — Liverpool FC (@LFC) September 8, 2026

“Лицето на фланелката заема централно място в историята на нашия клуб. “Търкиш Еърлайнс” е световно признат бранд с обширна международна мрежа и очакваме с нетърпение старта на това сътрудничество, с което да изградим здрави взаимоотношения, за които имаме здрави основни, чиито основи са положени още през 2005 година. Искаме също така да признаем изключителния принос, който “Стандарт Чартерд” имаше в последните 17 години. Те бяха важна част от нашето пътуване и сме доволни, че ще останат част от семейството на Ливърпул като глобален партньор до юни 2027 година”, заяви главният търговски директор на тима Бен Лати.

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Снимки: Gettyimages