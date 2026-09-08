Министерството на туризма става партньор на ЕвроВолей 2026 в София

От Министерството на туризма обявиха, че стават официален партньор на Българската федерация по волейбол за Европейското първенство, което започва утре, а София е един от домакините на турнира.

"България, която е актуален световен вицешампион, ще бъде представена пред широка международна аудитория като привлекателна дестинация за спортен и събитиен туризъм Министерството на туризма ще бъде национален партньор на Българската федерация по волейбол (БФВ) по време на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.

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Инициативата надгражда сътрудничеството между министерството и БФВ за утвърждаване на България като разпознаваема и конкурентоспособна дестинация за спортен и събитиен туризъм. Партньорството ще даде възможност страната ни да бъде представена пред широка българска и международна аудитория чрез едно от най-значимите спортни събития на годината.

Европейското първенство по волейбол започва на 9 септември. В надпреварата ще участват 24 национални отбора, разпределени в четири групи, като в рамките на турнира ще се изиграят 76 срещи. На родна земя предстои актуалният световен вицешампион България да се изправи срещу отборите на Полша, Украйна, Португалия, Израел и Северна Македония.

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София ще постави началото на волейболния празник в сряда с двубоя между националните отбори на България и Северна Македония, който започва в 19:00 часа в "Арена София" и ще бъде първото изпитание за българския състав пред родна публика.

След приключването на груповата фаза, българската столица ще продължи да бъде част от решаващия етап на шампионата. Тя ще приеме четири осминафинални и два четвъртфинални двубоя, с което общият брой на срещите, които ще се проведат тук, достига 21. Полуфиналите, мачът за бронзовите медали и големият финал са насрочени за 25 и 26 септември в Милано, Италия.

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Домакинството на толкова значима част от първенството ще привлече в София волейболни привърженици, представители на отборите, официални делегации, журналисти и спортни професионалисти от редица европейски държави. Това създава предпоставки за увеличаване на туристическите пътувания и реализираните нощувки, както и за по-високо потребление на транспортни, хотелиерски, ресторантьорски, културни и развлекателни услуги.

Провеждането на европейското първенство през септември допринася и за разширяването на активния туристически сезон. Международните гости ще имат възможност да съчетаят посещението на спортните срещи с опознаване на София и на богатото културно-историческо наследство на България.

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Партньорството между Министерството на туризма и Българската федерация по волейбол е част от последователните усилия за използване на спорта като ефективен канал за национална туристическа реклама", пише в позиция на министерството.

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Снимки: Sportal.bg