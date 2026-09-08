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Познати имена в състава на Северна Македония за Евроволей 2026

  • 8 сеп 2026 | 11:39
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Познати имена има в състава на първия съперник на България на европейското първенство Северна Македония. Това са посрещачите Александар Ляфтов и Лука Костик - играли съответно в Хебър (Пазарджик) и Марек Юнион-Ивкони (Дупница), както и разпределителят Гьорги Гьоргиев - също неотдавна бил част от пазарджишкия тим.

Капитан на западните ни съседи е диагоналът Никола Гьоргиев, брат на плеймейкъра.

В групата има и четирима дебютанти - разпределителят Давид Стоянов, диагоналът Кристиян Илиев, центърът Михайло Мирасчиев и либерото Филип Йованов.

За македонския тим, който е воден от на селекционера Йошко Миленкоски, това е четвърто участие на шампионата на Стария континент.

Двубоят с българските "лъвове" е на 9 септември (сряда), от 19:00 ч.

Останалите съперници в група В са Украйна, Полша, Израел и Португалия.

Състав на Северна Македония за Евроволей 2026:

Разпределители:

Гьорги Гьоргиев (Поатие)

Давид Стоянов (Щип)

Диагонали:

Никола Гьоргиев (Карловарско, Чехия)

Кристиян Илиев (Струмица)

Централни блокировачи:

Филип Маджунков (Льовен, Белгия)

Филип Савовски (Панатинайкос, Гърция)

Михайло Мирасчиев (Щип)

Посрещачи:

Александар Ляфтов (МАВ Елоре, Унгария)

Владо Милев (Казинцбарцика, Унгария)

Лука Костик (Анагенисис, Кипър)

Стоян Илиев (Щип)

Тоше Ефремов (Чрнуче, Словения)

Либера:

Костадин Ричлиев (Щип)

Филип Йованов (Хоче, Словения)

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