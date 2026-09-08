Познати имена в състава на Северна Македония за Евроволей 2026

Познати имена има в състава на първия съперник на България на европейското първенство Северна Македония. Това са посрещачите Александар Ляфтов и Лука Костик - играли съответно в Хебър (Пазарджик) и Марек Юнион-Ивкони (Дупница), както и разпределителят Гьорги Гьоргиев - също неотдавна бил част от пазарджишкия тим.
Капитан на западните ни съседи е диагоналът Никола Гьоргиев, брат на плеймейкъра.
В групата има и четирима дебютанти - разпределителят Давид Стоянов, диагоналът Кристиян Илиев, центърът Михайло Мирасчиев и либерото Филип Йованов.
За македонския тим, който е воден от на селекционера Йошко Миленкоски, това е четвърто участие на шампионата на Стария континент.
Двубоят с българските "лъвове" е на 9 септември (сряда), от 19:00 ч.
Останалите съперници в група В са Украйна, Полша, Израел и Португалия.
Състав на Северна Македония за Евроволей 2026:
Разпределители:
Гьорги Гьоргиев (Поатие)
Давид Стоянов (Щип)
Диагонали:
Никола Гьоргиев (Карловарско, Чехия)
Кристиян Илиев (Струмица)
Централни блокировачи:
Филип Маджунков (Льовен, Белгия)
Филип Савовски (Панатинайкос, Гърция)
Михайло Мирасчиев (Щип)
Посрещачи:
Александар Ляфтов (МАВ Елоре, Унгария)
Владо Милев (Казинцбарцика, Унгария)
Лука Костик (Анагенисис, Кипър)
Стоян Илиев (Щип)
Тоше Ефремов (Чрнуче, Словения)
Либера:
Костадин Ричлиев (Щип)
Филип Йованов (Хоче, Словения)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google