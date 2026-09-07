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Левски поздрави Мечката

  • 7 сеп 2026 | 14:22
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Днес своя 36-ти рожден ден празнува спортният директор на ПФК „ЛевскиГеорги Костадинов.

Tой записа името си със златни букви в историята на клуба, след като изведе Левски с капитанската лента до шампионската титла през миналия сезон след 17-годишна пауза. Костадинов има два престоя като футболист на стадион „Георги Аспарухов“, в които се превръща в абсолютен лидер на отбора. Изиграва 98 мача, в които вкарва 10 гола, припомня сайтът на "сините".

В кариерата си Георги Костадинов има още шампионски титли на България с Лудогорец, както и на Кипър с Апоел (Никозия).

Tой има забележителна кариера и с националната фланелка, като записва 44 мача с 3 гола за „трикольорите“.

"В началото на този сезон Георги Костадинов пое поста на спортен директор в ПФК „Левски“ и вече постигна първият си голям успех като част от ръководството, след като „сините“ си осигуриха участие в основната фаза на турнира Лига Европа.

ПФК „Левски“ пожелава здраве, щастие, късмет и много успехи с клуба на сърцето му на Георги Костадинов", се казва в честитката на Левски.

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