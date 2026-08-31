Александър Донски в топ 90 на двойки

Александър Донски записа ново рекордно класиране в световната ранглиста на двойки. Националът на България за Купа "Дейвис" се изкачи с две места до номер 90 с актив от 977 точки, след като през уикенда стана вицешампион на турнир от сериите "Чалънджър 75" в Кингстън (Ямайка).

28-годишният Донски и партньорът му Дан Мартин (Канада) отстъпиха на финала пред поставените под номер 1 французи Артюр Реймон и Люка Санчес с 2:6, 4:6. Българинът, който седмица по-рано стана шампион при дуетите на турнир от сериите "Чалънджър 125" в Квебек (Канада), заработи 50 точки за класацията на АТР и 1440 долара от наградния фонд на надпреварата.

При двойките първи остават Хари Хелиоваара (Финландия) и Хенри Патън (Великобритания) с по 10140 пункта.

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