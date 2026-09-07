Андреа Кими Антонели вече е вторият най-успешен италианец във Формула 1

Андреа Кими Антонели спечели своята седма победа във Формула 1 с паметния си триумф в домашната Гран При на Италия на „Монца“ вчера.

Така 20-годишният пилот на Мерцедес официално стана вторият най-успешен представител на Ботуша в историята на Формула 1 по брой победи. Пред него със своите 13 успеха е само двукратният световен шампион Алберто Аскари, който е и последният италиански шампион.

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Като се имат предвид настоящата форма на Антонели и неговата все още крехка възрасти, въпросът е по-скоро кога, а не дали той ще изпревари Аскари по брой победи. Същото важи и за спечелването на световната титла, което е много вероятно Антонели до направи още през сезон 2026 и да сложи край на над 70-годишното чакане на Италия за нов световен шампион.

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Иначе в историята на Формула 1 Италия има общо 50 победи, като освен Аскар и Антонели по повече от една победа имат още Рикардо Патрезе (6), Джузепе Фарина (5), Микеле Алборето (5), Джанкарло Физикела (3) и Елио де Анджелис (2). С по един успех пък са Луиджи Фаджоли, Пиеро Таруфи, Луиджи Мусо, Джанкарло Багети, Лоренцо Бандини, Лудофико Скарфиоти, Виторио Брамбила, Алесандро Нанини и Ярно Трули.

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От всички тях само Фарина (1950), Аскари (1951 и 1952), Сцарфиоти (1966) и Антонели (2026) са триумфирали в домашната Гран При на Италия на „Монца“. Де Анджелис и Патрезе също имат по една победа на родна земя, но в Гран При на Сан Марино на „Имола“, съответно през 1985 и 1992.

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Снимки: Gettyimages