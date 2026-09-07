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  3. 11 години по-късно Григор Димитров се завръща за България в Купа Дейвис

11 години по-късно Григор Димитров се завръща за България в Купа Дейвис

  • 7 сеп 2026 | 16:13
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11 години по-късно Григор Димитров се завръща за България в Купа Дейвис

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще играе за България за Купа Дейвис, съобщава bTV. "Лъвовете" ще се изправят срещу Дания на 18 и 19 септември.

Мачът с Дания ще се играе в Хилерьод, край Копенхаген, в залата „Royal Stage“, която побира 2800 зрители.

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Последните изследвания, на които се е подложил хасковлията след US Open, са показали, че той е здрав и може да се включи на първи обороти.

Залогът е огромен. Победа ще изпрати "трикольорите" обратно в Световната група на неофициалното световно първенство по тенис. При поражение „лъвовете“ ще трябва да се борят за оцеляването си в Световна група I през февруари 2027 г.

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Дания се очаква да бъде подсилена от голямата си звезда - бившия №1 Холгер Руне, който вероятно именно в този сблъсък ще направи дългоочакваното си завръщане на корта. Скандинавците разполагат и с още двама тенисисти в топ 300 - Елмер Мьолер е №170 в света, а Аугуст Холмгрен заема 247-ото място.

Селекцията на капитана Валентин Димов включва още Александър Донски, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов и Александър Василев. Иван Иванов ще пътува за Дания, но ще бъде използван само в краен случай.

За Димитров това би било първо участие за България в Купа „Дейвис“ от 2015 г. насам. Тогава той игра срещу Люксембург в Група II на зона Европа/Африка. За националния отбор е впечатляваща - 16 победи и само една загуба на сингъл. На двойки балансът му е четири успеха и три поражения.

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