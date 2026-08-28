Виландер: Григор Димитров все още може да си върне нивото от преди контузията

Матс Виландер продължава да вярва, че Григор Димитров все още е способен да си възвърне нивото, което показваше преди тежката контузия, която претърпя на миналогодишния Уимбълдън. През настоящия сезон българският тенисист отново стигна до осминафинал на Шампионата, а вчера се класира за последния кръг от квалификациите за US Open след нова двусетова победа.

В навечерието на тазгодишното Открито първенство на САЩ Матс Виландер даде интервю за няколко европейски медии, сред които и „Тенискафе“. Носителят на седем титли от Големия шлем, който отново ще бъде част от екипа от експерти на Eurosport, сподели кои според него са фаворитите в Ню Йорк и си спомни за легендарния финал с Иван Лендъл през 1988 г.

– След много години, в които това не се беше случвало, САЩ отново има няколко тенисисти в Топ 15 на ранглистата. Ще успее ли публиката в Ню Йорк да им помогне да се представят силно или напротив – домакинският фактор ще ги постави под допълнително напрежение?

– Мисля, че публиката по-скоро ще им помогне най-вече защото към никого от американските тенисисти няма очаквания за титла. Затова според мен подкрепата към американските играчи ще бъде много естествена и непринудена. Феновете просто ще искат те да се представят добре и няма да бъдат особено разочаровани, ако никой от тях не спечели титлата. Както Фриц, така и Шелтън и Тиафо трябва да вдигнат нивото, за да бъдат сериозни претенденти, но мисля, че подкрепата на феновете ще им помогне, а няма да им попречи.

– US Open винаги е огромно предизвикателство заради жегата, късните мачове и огромният, непрестанен шум в Ню Йорк. Какво е необходимо за успех в този турнир?

– Най-важното е да се абстрахираш от страничния шум и да не се интересуваш от това какво правят или говорят другите. Феновете в Ню Йорк идват на корта, за да се забавляват и поведението им не винаги е пряко свързано с играта. На Уимбълдън, например, всички следят зорко мачовете и спазват стриктно етикета. В Ню Йорк обаче най-важни са атмосферата и енергията. Тя може да е резултат от единично зрелищно отиграване или за това, че са показали някоя филмова звезда на видео стената на корта. Американските фенове не винаги следят резултата и не се вълнуват от играта по начина, по който го правят хората в Европа. Като играч трябва да намериш начин да игнорираш всичко това. Необходимо е да бъдеш достатъчно силен психологически, за да намериш начин не само да оцеляваш, но и да процъфтяваш в тази толкова специфична среда.

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– Колко далеч може да стигне Григор Димитров в турнира според Вас?

– Григор със сигурност ще бъде много неудобен и никой няма да иска да играе срещу него в първи кръг. Мисля, че ако има късмет при жребия, би могъл да стигне до втори или трети кръг. За това обаче ще му е нужен по-лесен опонент в началната фаза. След това противниците ще стават по-трудни, но Димитров също ще вдига нивото. Всяка следваща победа ще му носи огромна доза увереност. Би било напълно реалистично да стигне до втори или трети кръг, а с малко късмет може би дори осминафинал.

– На Уимбълдън Григор отново показа мигове на брилянтност, особено в мача срещу Матео Беретини. След това обаче отново имаше физически проблеми. Смятате ли, че през следващия или може би дори в края на този сезон той ще успее да си върне нивото от преди контузията?

– Напълно е възможно, но няма да е лесно. В най-добрите си дни Григор все още играе също толкова силно, колкото го правеше преди 5 или дори 10 години. В същото време обаче, мисля, че най-ниското му ниво в момента е по-ниско от това, което беше преди няколко сезона. Трудно е да напредваш в ранглистата, ако лошите ти дни са много лоши. Така че Григор трябва да прогресира още в това отношение, особено за мачовете във формат „три от пет“. С годините това става все по-трудно както от физическа, така и от емоционална гледна точка, но мисля, че Димитров вече притежава повечето от нещата, които са му нужни. Както казах обаче, лошите му дни трябва да станат малко по-добри.

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– Ига Швьонтек подобри сериозно представянето си през последните седмици. Освен това тя се оттегли от турнира на смесени двойки, за да се концентрира върху подготовката си на сингъл. Какви според Вас са шансовете ѝ на US Open?

– Ига определено има сериозни шансове да направи нещо голямо в Ню Йорк, макар че в момента не е най-силната си версия. Начинът, по който играе в момента, би бил достатъчен за титла в почти всеки друг турнир, но не и на US Open. Ако иска да спечели титлата тази година, със сигурност ще трябва да играе по-добре, отколкото го направи при предходния си триумф преди 4 години. По отношение на психологическата и емоционална нагласа обаче Ига ми харесва много в момента. В списъка с фаворитите за титлата бих я поставил на трето място след Сабаленка и Гоф, а след нея са Рибакина и Пегула.

– Мая Хвалинска беше сензацията на Ролан Гарос, но след това се контузи на Уимбълдън и завръщането ѝ не беше никак лесно. Сега тя допусна обрат на осминафинала в Монтерей и си личи, че все още не е в най-добрата си физическа форма. Какво ще ѝ бъде необходимо, за да се адаптира към условията в Ню Йорк?

– Постигнатото от Мая на Ролан Гарос безспорно беше невероятно. Ако обаче иска да бъде в Топ 10, ще ѝ трябват още много оръжия. Сега сме на твърди кортове – настилката, която всички обичат, защото движението по корта е по-лесно и отскачането на топката е предсказуемо. Хвалинска не е силов играч и ще ѝ бъде трудно да печели мачове по този начин. Тя обича да играе със сечен бекхенд и висок форхенд, но на твърди кортове тези удари далеч не са толкова ефективни, колкото на клей. За силно представяне на US Open Мая ще трябва да покаже дори по-високо ниво от това, което демонстрира на Ролан Гарос. Тя има всички качества да се развие сериозно в играта на твърди кортове, но, честно казано, не очаквам това да се случи още през настоящия сезон.

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– Смятате ли, че предстоящият US Open ще бъде най-добрият шанс за Новак Джокович да спечели още една титла от Големия шлем?

– Не. Мисля, че шансовете му ще бъдат много по-големи на Australian Open – турнирът, който той обожава и където е рекордьор по титли. Настилката на US Open не е сред най-удобните за Новак, защото е значително по-бавна от тази в Австралия и затова е необходима доста по-добра кондиционна подготовка, особено за дългите мачове. Физическото натоварване в Ню Йорк е огромно и точно затова смятам, че на Джокович ще му е трудно тук. Със сигурност ще го поставя сред фаворитите за титлата на Australian Open, но сега не ми се вярва да стигне по-далеч от полуфинал.

– През 1988 г. Вие спечелихте титлата на US Open, побеждавайки Иван Лендъл в най-дългия финал в историята на турнира. Какво си спомняте от онзи мач?

– Спомням си всички емоции, през които преминавах преди мача, както и че постепенно установих, че е добре да атакувам форхенда на Иван със сечен бекхенд. Трябваше да действам по този начин, защото ако бях избрал висок бекхенд, той със сигурност щеше да го атакува много агресивно и да пласира уинър. Това щеше да е краят за мен. Затова, когато видях, че слайсът върши работа, го използвах непрестанно. Казват ми, че в онзи мач съм пласирал над 1000 слайса. Не знам дали е вярно, но тактическият ми план за мача изобщо не беше такъв. Исках често да играя „сервис-мрежа“, но обстоятелствата не го позволиха и трябваше да се адаптирам към случващото се на корта. В хода на двубоя промених коренно тактическия си подход. Това беше може би най-удовлетворяващата победа в кариерата ми.

– Яник Синер ще пропусне US Open, а Карлос Алкарас и Новак Джокович са далеч от най-добрата си физическа форма. Имайки това предвид, споделяте ли мнението, че за Александър Зверев би било провал, ако не спечели титлата?

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– Съгласен съм, че в момента Зверев е фаворит. Въпреки това обаче, не бих казал, че да не спечели титлата би било провал, тъй като за титла от Големия шлем е необходимо да изиграеш седем поредни много силни мача. Зверев е претендент №1, а веднага след него поставям Джокович. Можем само да предполагаме какво е физическото ниво на Алкарас – може да се окаже, че той не е сред фаворитите. Също така мисля, че Тейлър Фриц, Бен Шелтън и дори Томи Пол имат своите шансове.

– Определихте Арина Сабаленка като основен фаворит при жените, но последните няколко турнира не бяха никак лесни за нея. Какво трябва да промени тя, за да бъде в най-добрата си форма на US Open?

– Мисля, че просто трябва да е мотивирана и да даде всичко от себе си. На по-малките турнири Арина понякога си позволява отпускане, но съм сигурен, че на US Open нагласата ѝ ще бъде съвсем различна и точно такава, каквато би трябвало да бъде. Очаквам Арина да бъде много дисциплинирана, да не се ядосва или паникьосва. Със сигурност нагласата ѝ ще бъде на ниво, защото този турнир означава наистина много за нея. Синсинати и Канада не са толкова важни за нея. Загубите там не бяха трагедия. US Open обаче е нещо съвсем различно и затова очаквам Сабаленка не само да играе силно, но и да спечели титлата.

– Роджър Федерер игра на „Артър Аш“ на 45-годишна възраст. Какво мислите за показаното от него на корта?

– Напълно очаквано, темпото беше доста ниско, тъй като това все пак са демонстративни мачове. Мисля, че Федерер игра на втора или трета скорост от възможните пет. Мисля, че все още може да спечели мач от основната схема на US Open, може би дори два. От игрова гледна точка все още е на ниво, но на тази възраст възстановяването между мачовете е много трудно. На 45 години бих казал, че е дори невъзможно. Както казах обаче, от чисто игрова гледна точка Федерер все още може да спечели мач на US Open. Толкова добър е.

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