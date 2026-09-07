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Франсис Тиафо за подкрепата на феновете в Ню Йорк: Няма как да се обясни подобно чувство

  • 7 сеп 2026 | 13:24
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Франсис Тиафо за подкрепата на феновете в Ню Йорк: Няма как да се обясни подобно чувство

Американският тенисист Франсис Тиафо издигна топлата си връзка с домакинските фенове на ново ниво в четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ, побеждавайки Даниил Медведев, а след успеха заяви, че енергията на публиката му е помогнала.

„Това е преживяване извън тялото, без съмнение. Няма как да се обясни подобно чувство“, коментира той, цитиран от агенция Reuters.

„Все едно дори не докосваш земята в един момент. Енергията е толкова голяма и изглежда, че нивото на игра съответства на това“, добави тенисистът.

За Тиафо това беше десета победа за същия брой появи на корт „Луис Армстронг“, докато той се стреми да стане първият американец, спечелил турнир от Големия шлем след триумфа на Анди Родик през 2003 година.

„Просто е въпрос на енергия. Безумна е. Все повече и повече мога да се наслаждавам и да се забавлявам. Изглежда, че мога да извадя най-доброто от себе си“, каза още той.

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