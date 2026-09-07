Хаос и възможности в Ню Йорк: Шестима от топ 10 при мъжете отпаднаха в първата седмица на US Open

Първата седмица на Откритото първенство на САЩ през 2026 година се превърна в истинско изпитание за поставените тенисисти при мъжете. Общо шест от десетте най-високо поставени играчи в схемата напуснаха надпреварата още преди началото на втората седмица. В отсъствието на световния номер едно Яник Синер, който пропуска турнира поради контузия, и при завръщането на Карлос Алкарас след четиримесечно отсъствие заради травма в китката, мъжката схема се оказа необичайно отворена за изненади.

Един от ключовите фактори за драмата в Ню Йорк се оказаха тежките условия и физическото натоварване. Третият поставен Феликс Оже-Алиасим отпадна във втория кръг след поражение от Карен Хачанов с 7-6 (5), 3-6, 2-6, 2-6. Канадецът, който имаше проблеми с гърба по-рано през август, сподели след мача, че е изпитвал световъртеж и му се е гадело по време на срещата, което подчертава тежкия климатичен натиск върху състезателите.

Подобна бе съдбата и на петия поставен Флавио Коболи. Италианецът, който по-рано през годината игра финал на „Ролан Гарос“, взе първия сет след тайбрек срещу белгиеца Александър Блокс, но след това загуби следващите три части с 6-7 (4), 6-3, 6-0, 6-3. Загубата спря устрема на Коболи на Flushing Meadows, след като и през миналата година той напусна надпреварата в третия кръг поради физически проблеми.

За американските фенове разочарованието бе голямо след отпадането на Тейлър Фриц. Деветият поставен, който бе финалист в Ню Йорк през 2024 г., изпусна преднина от два сета и пробив в третата част срещу Франсиско Серундоло, отстъпвайки с 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 4-6. С отпадането на Фриц и Коболи, горната половина на схемата се разчисти значително.

Така лидерът в схемата Александър Зверев се оказа в изключително изгодна позиция. Въпреки че самият той премина през тежки петсетови мачове в първите си два кръга срещу Лоренцо Сонего и Квентен Алис (приключвайки мачове след 2:00 часа през нощта), германецът остана единственият играч от топ 10 в своята половина. От играчите в топ 20 там продължиха единствено Лърнър Тиен (14-и) и Якуб Меншик (17-и), което осигурява на Зверев път към финала без среща с състезател от първите десет.

В долната половина на схемата вторият поставен Карлос Алкарас продължава да набира скорост. Испанецът спечели мача си от третия кръг срещу У Ибин с 6-3, 6-4, 6-1, като това бе неговият 17-и пореден успех в мачове от Големия шлем. Макар че Алкарас показа известна колебаеща се игра на първи сервис, той продължава да подобрява формата си след четиримесечната пауза и остава основен претендент за защитата на титлата си, като евентуален сблъсък със Зверев е възможен чак на финала.

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