Томи Пол след загубата от Алкарас: Разликата в класите беше огромна

Томи Пол, който претърпя тежко поражение от Карлос Алкарас на осминафиналите на US Open анализира причините за поражението си. Американецът не успя да зарадва местната публика, която не е виждала роден състезател да триумфира в Ню Йорк от 2003 г. насам, като той сподели, че разликата в класите между двамата е била огромна в полза на испанския състезател.

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"Той винаги удря форхенда си много силно, за да изкара противника извън корта. Струва ми се, че може би разнообразява малко повече ретурите си. В началото на мача стоеше по-близо до основната линия, за да се опита да посрещне втория ми сервис рано. След това се отдръпна в края на първия сет и почти през целия втори стоеше по-назад, за да посреща всичките ми втори сервиси от голяма дистанция. А след като направи пробив в третия сет, отново се придвижи напред.

Мисля, че се опитваше да добави напрежение, като се придвижваше напред. Да, вярвам, че наистина искаше да съкрати разиграванията и да ме притисне. Преди мача бях забелязал, че скоростта на първия му сервис може би е спаднала леко в сравнение с периода преди прекъсването му, но установих, че компенсира много добре с първия си удар след сервиса. Караше ме да тичам веднага.

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Трябваше да изпълнявам много по-добри бекхенди по диагонала. Той намираше форхенди, като заобикаляше топката при всеки мой бекхенд по диагонала, и имах чувството, че преминава в атака много по-бързо. Не успях да изляза на мрежата, защото ме съсипваше при неутрални топки. Преминаваше от неутрална позиция към атака с невероятна скорост. Разликата в класите между нас беше огромна и това е ужасно усещане, когато си на корта. Имах чувството, че той играе на съвсем различно ниво от моето. Можех да играя много по-добре и пак да загубя този мач.

Имах чувството, че той играе на съвсем различно ниво от моето. Както казах, можех да играя много по-добре и пак да загубя този мач. Говорих с екипа си веднага след срещата. Гадно е, защото си казваш: „По дяволите, трудно е да спечелиш такъв мач срещу него“, но в същото време научаваш изключително много всеки път, когато се изправиш срещу него. Всеки път, когато съм играл с него, сме се връщали на тренировъчния корт с нови идеи за това какво прави той добре и какво мога да се опитам да интегрирам в моята игра.

🔥 TOMMY PAUL IMPRESSIONNÉ PAR LE NIVEAU D’ALCARAZ 🫨



Battu en trois sets en 1/8 de finale de l’US Open, l’Américain reconnaît avoir été surclassé :



🗣️ « Il jouait très vite, frappait très bien en coup droit. J’ai l’impression qu’il m’a simplement dominé, qu’il jouait à un… pic.twitter.com/GPKirno6KH — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 6, 2026

Той е голям шампион и когато играе добре, предлага ниво на игра на корта, което е... невероятно. Трябва да влагаш качество в абсолютно всяка топка. Впечатляващо е да спреш за толкова дълго време и да се върнеш, играейки и чувствайки се толкова добре. Аз със сигурност не бих могъл да го направя", каза Пол.

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