Живко Бояджиев: Тежка битка

Олимпик (Варна) приема утре Черноломец (Попово). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Работихме, за да се подготвим максимално добре за предстоящия двубой. Със сигурност ще е изключително тежък. Черноломец е сред най-силните отбори в групата. Целят се в челните позиции в класирането. Имат потенциал за това. Вече показахме, че можем да играем успешно срещу такива противници. Очаквам да продължим да го правим. Битки като предстоящата са полезни за развитието на младите ни играчи“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.

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