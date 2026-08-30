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Лудогорец III разгроми Олимпик и е на върха

  • 30 авг 2026 | 19:46
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Лудогорец III разгроми Олимпик и е на върха

Лудогорец III (Разград) оглави класирането след 5:1 у дома над Олимпик (Варна). Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига. Футболистите на Христо Златински можеха да вкарат още. Димитър Маринов даде тон за разгрома с попадения в 5-а и 15-ата минута. Веднага след почивката Кристиян Желев направи резултата категоричен. Скоро, Исмет Хасан вкара четвъртия гол. Георги Димитров реализира от фаул почетното попадение за гостите в 60-ата минута. В 80-ата Атила Сакалъ фиксира окончателното 5:1 за третата поредна победа на разградчани.

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