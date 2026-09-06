Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски поздрави България

Левски поздрави България

  • 6 сеп 2026 | 11:00
  • 125
  • 0
Левски поздрави България

Левски, чрез съобщение на своя сайт, поздрави всички сънапо случай 141 години от Съединението на България.

"Съединението прави силата“. Този лозунг е един от онези, които приемаме като клише в днешно време. А всъщност той показва какъв е единственият начин да бъдем силни и независими във всяко отношение.

Днес отбелязваме 141 години от Съединението на България. Това е актът на фактическо обединение на Княжество България и Източна Румелия през есента на 1885 г. Акт, поставил началото на днешна България. Акт, без който върховната саможертва на българския народ да постигне Освобождението щеше да бъде безмислен.

Съединението е координирано от Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК). То се извършва след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември (18 септември по нов стил) 1885 г., подкрепен от българския княз Александър I и ръководен от майор Данаил Николаев. С изключение на няколко изолирани произшествия, Съединението е осъществено почти без кръвопролития.

Нека днес сведем глава и си спомним още веднъж, че когато сме обединени, сме най-силни. Честит празник, българи!", гласи поздравлението на "сините".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Локо (София) на Любо Пенев иска да спъне Лудогорец

Локо (София) на Любо Пенев иска да спъне Лудогорец

  • 6 сеп 2026 | 07:30
  • 3448
  • 13
Сблъсък за излизане от кризата в Пловдив! Локомотив приема Черно море на "Лаута"

Сблъсък за излизане от кризата в Пловдив! Локомотив приема Черно море на "Лаута"

  • 6 сеп 2026 | 07:13
  • 3180
  • 3
Янтра (Полски Тръмбеш) с първа загуба

Янтра (Полски Тръмбеш) с първа загуба

  • 6 сеп 2026 | 03:51
  • 1442
  • 5
Ботев (Ихтиман) разби Етрополе

Ботев (Ихтиман) разби Етрополе

  • 6 сеп 2026 | 03:41
  • 1427
  • 0
Септември (Тервел) срази Девня

Септември (Тервел) срази Девня

  • 6 сеп 2026 | 00:26
  • 1185
  • 0
Черноломец се справи във Варна

Черноломец се справи във Варна

  • 6 сеп 2026 | 00:18
  • 1529
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Загубата от Левски се оказа фатална: ЦСКА 1948 се раздели с Алвеша, назначи нов треньор

Загубата от Левски се оказа фатална: ЦСКА 1948 се раздели с Алвеша, назначи нов треньор

  • 6 сеп 2026 | 11:03
  • 796
  • 0
Формула 2 от "Монца": Цолов с една позиция напред след старта (следете на живо)

Формула 2 от "Монца": Цолов с една позиция напред след старта (следете на живо)

  • 6 сеп 2026 | 11:05
  • 5504
  • 0
Сделката е на финалната права: Левски взима национал, няма да плаща цялата му заплата

Сделката е на финалната права: Левски взима национал, няма да плаща цялата му заплата

  • 6 сеп 2026 | 09:52
  • 9273
  • 8
8 от 8 за Левски! ЦСКА 1948 даде отпор, но не спря "синия" устрем

8 от 8 за Левски! ЦСКА 1948 даде отпор, но не спря "синия" устрем

  • 5 сеп 2026 | 23:10
  • 100092
  • 440
Локо (София) на Любо Пенев иска да спъне Лудогорец

Локо (София) на Любо Пенев иска да спъне Лудогорец

  • 6 сеп 2026 | 07:30
  • 3448
  • 13
Сблъсък за излизане от кризата в Пловдив! Локомотив приема Черно море на "Лаута"

Сблъсък за излизане от кризата в Пловдив! Локомотив приема Черно море на "Лаута"

  • 6 сеп 2026 | 07:13
  • 3180
  • 3