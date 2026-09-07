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  3. Талант на Левски с първи мачове в Хърватия

Талант на Левски с първи мачове в Хърватия

  • 7 сеп 2026 | 13:57
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Талант на Левски с първи мачове в Хърватия

Българският талант Стоян Лазаров вече записа първите си мачове с екипа на Локомотива Загреб до 19 години. Юношата на Левски премина в хърватския клуб през лятото и постепенно започва да трупа игрови минути с новия си отбор.

Лазаров взе участие още в първия кръг от първенството, когато Локомотива Загреб се наложи с 1:0 над Рудеж U19. Българинът бе на терена и през изминалия уикенд при равенството срещу Осиек.

Между тези две срещи младият футболист имаше и известни проблеми с контузия. Той бе принудително заменен във втория кръг срещу Славен Белупо, а впоследствие травмата го извади и от двубоя срещу Риека.

След завръщането си на терена Лазаров отново е на разположение на своя отбор, а следващият кръг се очертава като особено любопитен от българска гледна точка.

Локомотива Загреб ще се изправи срещу Динамо Загреб, където е друг роден талант - Калоян Божков. Така при участие и на двамата може да станем свидетели на своеобразно българско дерби в хърватското първенство до 19 години.

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