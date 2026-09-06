Сделката е на финалната права: Левски взима национал, няма да плаща цялата му заплата

Ако всичко премине по план, в понеделник Петко Христов официално ще бъде нов играч на Левски София, твърди cittadellaspezia.com. Капитанът на Специя, който вече не влиза в плановете на клуба, след като не се стигна до споразумение за оставането му, пътува към България. Там той ще мине медицински прегледи и ако всичко е наред, през настоящия сезон ще носи екипа на "сините".

Специя е дал съгласието си за наем, като ще поеме и част от заплатата на футболиста. След като през последните седмици отхвърляше възможността да се завърне в България, сега Христов е приел предложението и пътува за медицински прегледи. След като премине тестовете, той ще подпише едногодишен договор и ще напусне Специя.

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