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Господин Мирчев: Във възход са, но трябва да излезем от незавидната ситуация

  • 4 сеп 2026 | 07:48
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Господин Мирчев: Във възход са, но трябва да излезем от незавидната ситуация

Утре Левски (Карлово) приема едноименния тим на Ямбол. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Отборът на Ямбол е във възход. С Николай Жечев като треньор имат изграден облик и стил на игра. Не се съмнявам, че ще дойдат в Карлово за победа. Ние също ще търсим верния път да излезем от незавидната ситуация. Вярвам в нашия отбор. Чисто игрово в мачовете досега се видя, че няма от какво да се притесняваме. Проблемите ни идват от грешките, които допускаме. Трябва да ги отстраним. Не се притеснявам за поста си“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, старши треньор на Левски. 

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