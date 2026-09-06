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  3. Лудогорец пред нов сериозен трансфер, взима още един участник на Мондиал 2026

Лудогорец пред нов сериозен трансфер, взима още един участник на Мондиал 2026

  • 6 сеп 2026 | 14:58
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Лудогорец пред нов сериозен трансфер, взима още един участник на Мондиал 2026

Лудогорец е близо да нов входящ трансфер. "Орлите" ще привлекат Омар Рекик от Марибор, твърди sportklub.si. 24-годишният бранител игра с Тунис на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико по-рано през годината. Той дори вкара гол при тежкото поражение от Швеция с 1:5.

"Приключва още една глава, която през последните сезони не беше толкова успешна, колкото можеше да бъде. Стадион „Людски врът“ напуска Омар Рекик, който с изявите си с виолетовия екип стигна до националния отбор на Тунис и участие на световно първенство. Въпреки това остава горчив привкус, тъй като 24-годишният футболист беше стълб в отбраната на Марибор в период, в който отборът не спечели нито един трофей. Според нашата информация Рекик е близо до трансфер в българския Лудогорец", гласи информацията на словенците.

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