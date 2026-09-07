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Лудогорец се прицели в крило, може да направи най-скъпия входящ трансфер в историята

  • 7 сеп 2026 | 12:45
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Лудогорец се прицели в крило, може да направи най-скъпия входящ трансфер в историята

Лудогорец е един от четирите клуба, които преговарят за Камило Мена, твърди журналистът Екрем Конур. Другите кандидати за крилото на Лехия (Гданск) са ПАОК, Ал Хилал и Ал Аин.

Ако разградчани го привлекат, това ще е най-скъпият входящ трансфер в историята на България. Според информацията на Конур за Мена през август са искани 4 млн. евро, а сега - 8 млн. Фаворити за подписа му се сочат Ал Хилал и ПАОК, но няма окончателно решение.

23-годишният колумбиец играе на десния фланг на атаката, но също така е използван като ляво крило и централен нападател.

През 2023 година Лехия плаща за него 1,6 млн. евро.

Любопитното е, че според медиите в Полша Лудогорец иска още един играч от този отбор - полузащитникът Иван Желизко, който също е оценяван на сериозна сума.

Очаква се до утре, когато затваря трансферния прозорец в България, Лудогорец да привлече поне двама нови.

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