Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Берое взема още един от Пирин

Берое взема още един от Пирин

  • 5 сеп 2026 | 08:58
  • 735
  • 0

Отборът на Берое привлича Никола Бандев от Пирин (Благоевград). Универсалният футболист се разделя с "орлетата" по взаимно съгласие и се е отказал от парите, които има да взима от благоевградския клуб, пише "Пирин Спорт". Не е сигурно дали Бандев ще бъде картотекиран в Берое за предстоящото гостуване на Добруджа.

Локо (Пд) даде футболист на Берое
Локо (Пд) даде футболист на Берое

20-годишният полузащитник започва кариерата си в ДЮШ на Пирин, после мина през академията на Левски. Игра много успешно и в дубъла на "сините" в Югозападна Трета лига. Преди две години се завърна в родния си град. Изкара един полусезон под наем в Струмска слава. Син е на бившия централен нападател на "орлетата", Марек и Беласица Петър Бандев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Цветомир Найденов обяви нов: Не е Дани Карвахал, но ще свърши работа

Цветомир Найденов обяви нов: Не е Дани Карвахал, но ще свърши работа

  • 5 сеп 2026 | 08:38
  • 5989
  • 8
Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

  • 5 сеп 2026 | 08:22
  • 4601
  • 19
Труден тест за ЦСКА край морето

Труден тест за ЦСКА край морето

  • 5 сеп 2026 | 07:45
  • 6290
  • 20
Тунчев: Раздадохме се, но допуснахме сериозни грешки

Тунчев: Раздадохме се, но допуснахме сериозни грешки

  • 4 сеп 2026 | 23:35
  • 1084
  • 1
Генчев: Щеше да е пагубно да изпуснем победата

Генчев: Щеше да е пагубно да изпуснем победата

  • 4 сеп 2026 | 23:32
  • 1314
  • 1
Сами Цонов: Надявам се да вкарвам повече голове

Сами Цонов: Надявам се да вкарвам повече голове

  • 4 сеп 2026 | 23:18
  • 1079
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

  • 5 сеп 2026 | 08:22
  • 4601
  • 19
Труден тест за ЦСКА край морето

Труден тест за ЦСКА край морето

  • 5 сеп 2026 | 07:45
  • 6290
  • 20
18-годишен с фурор за Ботев! "Канарчетата" бяха близо да изпуснат победата в Кърджали

18-годишен с фурор за Ботев! "Канарчетата" бяха близо да изпуснат победата в Кърджали

  • 4 сеп 2026 | 23:07
  • 45211
  • 104
Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open

Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open

  • 5 сеп 2026 | 02:26
  • 13445
  • 2
Реал допусна първа загуба след отменен гол, греди и пропусната дузпа

Реал допусна първа загуба след отменен гол, греди и пропусната дузпа

  • 5 сеп 2026 | 00:07
  • 41554
  • 189
Ливърпул смачка Ипсуич в дебюта на Баркола, а Исак донесе първата победа при Ираола

Ливърпул смачка Ипсуич в дебюта на Баркола, а Исак донесе първата победа при Ираола

  • 4 сеп 2026 | 22:54
  • 38071
  • 31