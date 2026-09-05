Берое взема още един от Пирин

Отборът на Берое привлича Никола Бандев от Пирин (Благоевград). Универсалният футболист се разделя с "орлетата" по взаимно съгласие и се е отказал от парите, които има да взима от благоевградския клуб, пише "Пирин Спорт". Не е сигурно дали Бандев ще бъде картотекиран в Берое за предстоящото гостуване на Добруджа.

Локо (Пд) даде футболист на Берое

20-годишният полузащитник започва кариерата си в ДЮШ на Пирин, после мина през академията на Левски. Игра много успешно и в дубъла на "сините" в Югозападна Трета лига. Преди две години се завърна в родния си град. Изкара един полусезон под наем в Струмска слава. Син е на бившия централен нападател на "орлетата", Марек и Беласица Петър Бандев.

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