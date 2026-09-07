Ветеранът Илко Пиргов спаси дузпа и помогна на Асеновец за победа

Отборът на Асеновец (Асеновград) победи с убедителното 4:0 тима на Белащица като гост в мач от третия кръг на Областна група – Пловдив.

От пресслужбата на гостите предадоха, че за тях са се включили голяма група от юношите на клуба.

Асеновградчани поведоха след гол на Ерай Карадайъ в 19-ата минута.

Само две минути по-късно домакините получиха възможност да изпълнят дузпа след една от малкото си атаки. На вратата обаче бе играещият спортен директор на клуба Илко Пиргов, който показа своята класа и хладнокръвие и виртуозно спаси наказателния удар.

Това допълнително вдъхнови футболистите на Асеновец и в рамките само на две минути Никола Лалев и Петко Петков се разписаха съответно в 35-ата и 36-ата минути, давайки класическа преднина за гостите на почивката.

В 69-ата минута Петков пак се разписа за крайното 4:0 с втория си гол в двубоя.

СНИМКА: fcasenovets.com

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