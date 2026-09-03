Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Ситуацията в Пирин става все по лоша - благодетелят се оттегли, защото не може да покрие дълговете

Ситуацията в Пирин става все по лоша - благодетелят се оттегли, защото не може да покрие дълговете

  • 3 сеп 2026 | 11:25
  • 1340
  • 0

Положението на Пирин (Благоевград) става все по-лошо. След като тимът е на дъното на Втора лига с нула точки от първите седем мача, днес благодетелят на клуба Георги Калпакчиев обяви, че се оттегля от ангажимента си към клуба, тъй като не може да се справи с натрупаните от предишните собственици дългове.

Ето комюникето от страна на Калпакчиев:

"След положените усилия за стабилизиране на ПФК „Пирин“ съм принуден да се оттегля от ангажимента си към клуба.

Причините са невъзможността да бъдат изплатени значителните задължения, натрупани от предишни собственици, както и невъзможността да продължавам самостоятелно да издържам клуба.

Участието ми беше в качеството на преносител на акциите, а не на собственик или основен инвеститор. Положих всички усилия да намеря устойчиво финансиране, но въпреки проведените разговори, всички потенциални инвеститори се отказаха.

Това решение не е отказ от „Пирин“, а резултат от обективна финансова ситуация, която не може да бъде преодоляна с усилията и средствата на един човек.

Пожелавам успех на ПФК Пирин Благоевград"

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – Септември продължава с убедителните резултати

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – Септември продължава с убедителните резултати

  • 3 сеп 2026 | 10:36
  • 315
  • 0
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – ЦСКА и Левски продължават без грешка в групата

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – ЦСКА и Левски продължават без грешка в групата

  • 3 сеп 2026 | 10:15
  • 322
  • 0
Берое има нов старши треньор

Берое има нов старши треньор

  • 3 сеп 2026 | 10:10
  • 3072
  • 5
Пламен Крумов: Определено показахме характер в труден момент

Пламен Крумов: Определено показахме характер в труден момент

  • 3 сеп 2026 | 10:09
  • 709
  • 0
Добри новини в лагера на "моряците"

Добри новини в лагера на "моряците"

  • 3 сеп 2026 | 10:04
  • 612
  • 0
Тунчев ще разчита на национал срещу Ботев (Пд)

Тунчев ще разчита на национал срещу Ботев (Пд)

  • 3 сеп 2026 | 09:59
  • 879
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 3 сеп 2026 | 11:11
  • 6680
  • 19
Жребият за Висшата лига ще бъде изтеглен в Sportal.bg

Жребият за Висшата лига ще бъде изтеглен в Sportal.bg

  • 3 сеп 2026 | 11:05
  • 2765
  • 0
Единият от контузените в Левски след мача със Славия даде информация за състоянието си

Единият от контузените в Левски след мача със Славия даде информация за състоянието си

  • 3 сеп 2026 | 09:01
  • 12790
  • 9
Окончателно: без българин в Шампионската лига и този сезон

Окончателно: без българин в Шампионската лига и този сезон

  • 3 сеп 2026 | 10:20
  • 8480
  • 6
Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

  • 3 сеп 2026 | 11:05
  • 1854
  • 1
Филип Кръстев се завърна в стария си отбор

Филип Кръстев се завърна в стария си отбор

  • 3 сеп 2026 | 09:15
  • 12265
  • 9