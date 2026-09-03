Ситуацията в Пирин става все по лоша - благодетелят се оттегли, защото не може да покрие дълговете

Положението на Пирин (Благоевград) става все по-лошо. След като тимът е на дъното на Втора лига с нула точки от първите седем мача, днес благодетелят на клуба Георги Калпакчиев обяви, че се оттегля от ангажимента си към клуба, тъй като не може да се справи с натрупаните от предишните собственици дългове.

Ето комюникето от страна на Калпакчиев:

"След положените усилия за стабилизиране на ПФК „Пирин“ съм принуден да се оттегля от ангажимента си към клуба.

Причините са невъзможността да бъдат изплатени значителните задължения, натрупани от предишни собственици, както и невъзможността да продължавам самостоятелно да издържам клуба.

Участието ми беше в качеството на преносител на акциите, а не на собственик или основен инвеститор. Положих всички усилия да намеря устойчиво финансиране, но въпреки проведените разговори, всички потенциални инвеститори се отказаха.

Това решение не е отказ от „Пирин“, а резултат от обективна финансова ситуация, която не може да бъде преодоляна с усилията и средствата на един човек.

Пожелавам успех на ПФК Пирин Благоевград"

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