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Зафето: Ситуацията в Пирин е патова

  • 5 сеп 2026 | 18:57
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Кошмарът за Пирин Благоевград сякаш няма край! Орлетата все още нямат спечелена точка от началото на сезона и са с голова разлика 3:24! Спасението от изпадане при аматьорите при пет тима директно поемащи към Трета лига и един играещ бараж изглежда мисия невъзможна на този етап. В такава обаче се превръща и спасението на самия клуб, след като изпълнителният директор и представител на собственика – Георги Калпакчиев хвърли бялата кърпа.

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Бизнесменът надроби попарата, а сега ще трябва да я сърба друг, в случая общината. В понеделник Пирин приема дубъла на Лудогорец, засега по думите на управителя на клуба и представител на общината Адалберт Зафиров мачът ще се състои. Дори и треньорската рокада на Владислав Вутов с Петър Костурков не даде желания резултат и отборът продължи да копае дъното на Втора лига.

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„Нищо конкретно не мога да ви кажа за ситуацията. Относно моето бъдеще – мен трябва да ме сменят на Общински съвет. Само той може да реши дали ще ме освободи, или ще остана. Двубоят с дубъла на Лудогорец ще се проведе. На този етап всичко в това отношение е наред и мач ще има. Вече не знам и аз на кой е решението за бъдещето на клуба – на обществеността ли, на някой друг… Нямам идея кой ще се нагърби с тази тежка задача. Те толкова години не могат да намерят спонсор. Наистина не знам. Ситуацията в Пирин към днешна дата е патова“, сподели пред „Тема Спорт“ Зафето.

„Аз не мога нищо повече да направя. С професионалния клуб нямам нищо общо. Говорили сме с Калпакчиев, но… няма решение. Дълговете на Пирин са натрупани. Има такива още от 2024 година. Задълженията са към НАП. Ролята на общината е само към школата, там трябва да помага. Надявахме се да се случи да спечелим една победа, да се вдигне малко духът на отбора, самочувствието и нещата да потръгнат. Затова и стана толкова тежка ситуацията. Кметът трябва да реши какво ще се прави с клуба оттук насетне. Аз не мога да взимам такива решения. Ще си направят извънреден Общински съвет и ще решат какво ще правят. Никаква представа обаче нямам кога ще се случи това. Сега са и почивни дни… Няма драма, ако ме махнат. Общината си слага техен човек и нещата продължават“, сподели още бившият капитан на ЦСКА.

Както е известно, в четвъртък изпълнителният директор Георги Калпакчиев обяви с официално съобщение, че напуска след невъзможността да бъдат изплатени наследените задълженията и че сам трудно би се справил с издръжката клуба.

Така от началото на 2026 година втори собственик на Пирин Бл развя бялото знаме след Адриан Юриев, който пое нещата през януари и си тръгна четири месеца по-късно. Това все повече накланя везните към фалит и огромна въпросителна за продължаването на отбора във Втора лига.

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