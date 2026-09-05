Феновете на Спартак с подкрепа към Пирин

Феновете на Спартак Варна демонстрираха солидарност към своите приятели от Пирин Благоевград по време на домакинството срещу ЦСКА.

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На трибуните бе издигнат голям транспарант с надпис "Спрете гаврата с Пирин!" – послание, с което привържениците на благоевградския клуб протестират срещу случващото се в любимия им отбор.

По този начин „соколите“ за пореден път показаха, че приятелството между феновете на двата клуба е силно и надхвърля футболните резултати. Посланието от Варна бе ясно – подкрепа за Пирин и неговите привърженици в трудния момент.

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