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Страсбург излъга вицешампиона

  • 30 авг 2026 | 02:21
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Страсбург излъга вицешампиона

Отборът на Страсбург надви с 2:1 тима на Ланс в ранния мач от втория кръг на френската Лига 1. Головете за победителите отбеляза Жесим Ясин (48’, 85’), а Флориан Товен (38’) отбеляза попадението за съперника. Вицешампионите загубиха за първи път този сезон, докато опонентите им регистрираха дебютен успех за кампанията.

Мачът започна трудно за домакините, след като в 35-ата минута Джейланд Мичъл извърши нарушение в наказателното поле срещу Абдала Сима. Ланс получи право да изпълни дузпа, а опитният Флориан Товен беше безкомпромисен от бялата точка в 38-ата, отбелязвайки своя юбилеен гол номер 100 във френския елит.

Само три минути след началото на второто полувреме Жесим Ясин изравни резултата след асистенция на Себастиан Нанаси. Домакините продължиха своя натиск и в 56-ата минута помислиха, че са направили пълен обрат, но попадението на Хакобо Ортега беше отменено заради засада след дълго преразглеждане със системата за видеоарбитраж ВАР.

В 85-ата минута след страхотно центриране отново на Себастиан Нанаси Жесим Ясин засече топката от воле на задната греда, отбелязвайки своя втори гол в мача и носейки ценните три точки за отбора.

В заключителните секунди Ланс бе близо до равенството, но изстрелът с глава на Матийо Удол срещна гредата.

В късните мачове за деня Страсбург отстъпи на Анже (1:3), Троа надви Лориен (2:1), докато Лион и Льо Авър (1:1), както и Брест и Тулуза (2:2) не излъчиха победители в своите двубои.

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