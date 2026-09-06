Верстапен: Максималната скорост не беше с нас днес

Макс Верстапен се пребори за третото място в Гран При на Италия, като в последните обиколки изостана от двамата пилоти на Мерцедес.

„Днес станаха някои много хубави битки - обясни Макс. - Много пъти трябваше да атакувам от външната страна на завоите, защото днес имахме проблеми с реализирането на енергията, особено от завой №2 до завой №4 в сравнение с нашите съперници.

1️⃣9️⃣6️⃣6️⃣: Scarfiotti

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣: Antonelli



Kimi becomes the first Italian winner at Monza in six decades #F1 #ItalianGP @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/69oawfBzNp — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

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„Максималната скорост не беше наш приятел днес, не беше с нас, опитах се да остана с двамата пилоти на Мерцедес, но те бяха по-бързи.

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„Затова се опитах да атакувам с режима за изпреварване, но в един момент изпуснах колата и след това карах моето си състезание. Доволен съм от третото място и че съм на подиума тук.“

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Снимки: Gettyimages