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Съставите на Евертън и Ман Юнайтед, Карик не прави никакви промени за “червените дяволи”

  • 6 сеп 2026 | 15:15
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Съставите на Евертън и Ман Юнайтед, Карик не прави никакви промени за “червените дяволи”

Манчестър Юнайтед гостува на Евертън в мач от 3-тия кръг на Премиър лийг  на стадион "Хил Дикинсън”. Евертън заема 10-о място в класирането с актив от 4 точки след първите два мача (1 победа и 1 равенство) и голова разлика 3:1. Водените от Дейвид Мойс футболисти откриха шампионата с победа с 2:0 у дома срещу Кристъл Палас, след което завършиха 1:1 при гостуването си на Борнемут. През седмицата отборът постигна и убедителен успех с 4:0 над Престън за Карабао Къп.

Ман Юнайтед пък започнаха сезона с изненадващо поражение с 0:2 като гост на Хъл Сити, но след това реагираха категорично у дома с победа с 5:2 срещу Ипсуич.

През миналия сезон 2025/2026 двата тима си размениха по една гостуваща победа с по 1:0. Иначе това е един от удобните съперници за “червените дяволи”, които в последните 9 официални мача между двата отбора имат цели 7 победи.

В атака за Евертън отново започва Тиерно Бари, а зад него ще действат Бренън Джонсън, Киърнън Дюсбъри-Хол и младият Тайрик Джордж.

При гостите отсъстват контузените Карлос Балеба, Амад Диало, Мануел Угарте и Матайс де Лихт. Мениджърът на Ман Юнайтед Майкъл Карик не прави никакви промени в сравнение с убедителната победа над Ипсуич и пуска абсолютно същия състав. Капитанът Бруно Фернандеш, който отбеляза хеттрик срещу “трактористите”, отново ще води атаката заедно с Маркъс Рашфорд, Матеус Куня и Брайън Мбемо. В средата на терена пък отново са Коби Мейну и новото попълнение Юри Тилеманс.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

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