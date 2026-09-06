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Ясен Попов се завръща на старта на румънско рали шоу!

  • 6 сеп 2026 | 14:56
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Ясен Попов се завръща на старта на румънско рали шоу!

Легендарният български рали пилот Ясен Попов ще направи специално завръщане зад волана по време на Mamaia Rally Show, където ще участва с автомобил от най-популярната съвременна рали категория – Skoda Fabia Rally2.

Един от най-разпознаваемите български рали пилоти Ясен Попов отново ще се качи зад волана на състезателен автомобил. Поводът е предстоящото издание на Mamaia Rally Show в Констанца Румъния (18-20 септември), където Попов ще участва със Skoda Fabia Rally2.

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Завръщането му идва почти неочаквано. Идеята е предложена от организатора на събитието Марко Темпестини, който се е свързал с Попов с покана да вземе участие.

„Марко Темпестини ми се обади и ме попита дали искам да взема участие. За съжаление не съм се качвал на кола отдавна и оттогава съм се качвал на Дани на колите. Няма да има време за тестове“, разказа Попов.

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Така след дълго отсъствие от състезателните трасета българският пилот ще се върне директно зад волана на модерна Rally2 машина. Подготовката ще бъде минимална, а време за сериозни тестове практически няма да има, което прави участието му още по-интересно.

Завръщането на Ясен Попов ще даде възможност и на един от феновете да стане част от него.

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В рамките на кампанията около Mamaia Rally Show ще бъде организирана безплатна томбола, в която голямата награда е възможността победителят да заеме мястото на навигатор до Ясен Попов.

Това е шанс, който рядко се появява – да седнеш в състезателния автомобил до един от най-успешните български рали пилоти именно в момента, в който той се завръща зад волана.

Освен навигаторското място до Ясен Попов, участниците ще могат да спечелят и навигаторско място до Мартин Сурилов и VIP билети за Mamaia Rally Show. Участието е напълно безплатно и не изисква покупка. За да се включат, желаещите трябва единствено да се регистрират в специалната страница на кампанията bgrallyhd.com/rally-show/.

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