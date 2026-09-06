Алонсо и Лоусън стартират от бокса на "Монца"

Фернандо Алонсо и Лиам Лоусън ще трябва да стартират днешната Гран При на Италия от края на алеята пред боксовете, след като техните отборите направиха промени по колите им в закрития парк.

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Астън Мартин са сменили част от компонентите в задвижващата система на Алонсо, които са и допълнителни за испанеца. Двукратният шампион е получил нов MGU-K елемент, нова батерия и нова електроника, но понеже тези смени са направени без одобрението на ФИА, той ще трябва да стартира от бокса.

Същото важи и за Лоусън, като при него има смяна на задното крило и промяна на настройките на задното окачване. Тези промени също са направени без одобрението на техническия делегат и съответно новозеландецът ще прави компания на Алонсо в края на пит-лейна.

Алонсо трябваше да стартира 18-ти, а Лоусън – последен след санкцията, която получи за използването на допълнителни компоненти в задвижващата си система. Наказанието на Алонсо означава, че съотборникът му Ланс Строл, Андреа Кими Антонели и Алекс Албон ще се изкачат с по една позиция напред на стартовата решетка.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages