Одри Веро: Фемке е голям източник на мотивация за мен

Европейската шампионка на 800 метра от Бирмингам 2026 Одри Веро спечели и финала на Диамантената лига в Брюксел, след като завърши първа с 1:54.75 минути, а Фемке Брьодерс-Бол зае второто място с 1:54.81 мин.

Веро грабна диамантения трофей на 800 м след нова вълнуваща битка с Брьодерс-Бол

“Беше много подобно състезание на предишните този сезон. Излязох начело и се забавлявах, което беше нещо, което изрично исках да направя по време на последната Диамантена лига за годината. Исках да покажа, че съм способна не само да спечеля титла, но и да я продължа. Това лично предизвикателство направи финала на Диамантената лига последната ми голяма цел за сезона. Чувствах как Фемке Брьодерс-Бол ми оказва натиск по време на цялото състезание и това определено ме тласна да не намалявам темпото. Нейното присъствие е голям източник на мотивация за мен да остана остра и през следващата година”, каза швейцарката Веро след финала.

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Снимки: Gettyimages