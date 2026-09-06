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Одри Веро: Фемке е голям източник на мотивация за мен

  • 6 сеп 2026 | 13:46
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Одри Веро: Фемке е голям източник на мотивация за мен

Европейската шампионка на 800 метра от Бирмингам 2026 Одри Веро спечели и финала на Диамантената лига в Брюксел, след като завърши първа с 1:54.75 минути, а Фемке Брьодерс-Бол зае второто място с 1:54.81 мин.

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“Беше много подобно състезание на предишните този сезон. Излязох начело и се забавлявах, което беше нещо, което изрично исках да направя по време на последната Диамантена лига за годината. Исках да покажа, че съм способна не само да спечеля титла, но и да я продължа. Това лично предизвикателство направи финала на Диамантената лига последната ми голяма цел за сезона. Чувствах как Фемке Брьодерс-Бол ми оказва натиск по време на цялото състезание и това определено ме тласна да не намалявам темпото. Нейното присъствие е голям източник на мотивация за мен да остана остра и през следващата година”, каза швейцарката Веро след финала.

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Снимки: Gettyimages

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