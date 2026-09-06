Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Брьодерс-Бол: Този път бях толкова близо до победата над Одри, че дори съм малко разочарована

Брьодерс-Бол: Този път бях толкова близо до победата над Одри, че дори съм малко разочарована

  • 6 сеп 2026 | 13:37
  • 242
  • 0
Брьодерс-Бол: Този път бях толкова близо до победата над Одри, че дори съм малко разочарована

Фемке Брьодерс-Бол прави великолепен сезон след смяната на своята дисциплината и преминаването към 800 метра. Вчера на второ поредно състезание тя беше на косъм от това да победи третата най-бърза жена в историята на открито Одри Веро. На финала на Диамантената лига в Брюксел победата заслужи Веро с 1:54.75 минути, а Брьодерс-Бол зае второто място с 1:54.81 мин.

Веро грабна диамантения трофей на 800 м след нова вълнуваща битка с Брьодерс-Бол
Веро грабна диамантения трофей на 800 м след нова вълнуваща битка с Брьодерс-Бол

“Този път бях толкова близо до победата над Одри и до победата, че дори съм малко разочарована: Въпреки това, не мога да бъда нищо друго освен доволна от представянето си. Да пробягам 1.54 секунди и да завърша втора на финала на Диамантената лига наистина е над очакванията ми. Сега с нетърпение очаквам да бягам в Будапеща, но вярвам, че това ще бъде съвсем различен тип състезание. Ще видим как ще се развият нещата. Бягането в Брюксел е като бягане пред домашна публика. Лудост е, защото чуваш как всички ме аплодират. Наистина съм благодарна за подкрепата и всички в Белгия винаги са толкова мили с мен. Не мога да дам автограф на всеки фен или да си направя селфи с него, но наистина оценявам добротата”, каза Брьодерс-Бол след финала в Брюксел.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Световният рекордьор на 400 м/пр Дос Сантос безкомпромисен и във финала на Диамантената лига

Световният рекордьор на 400 м/пр Дос Сантос безкомпромисен и във финала на Диамантената лига

  • 6 сеп 2026 | 00:04
  • 2322
  • 0
Патирадж донесе исторически първи диамантен трофей на Шри Ланка

Патирадж донесе исторически първи диамантен трофей на Шри Ланка

  • 5 сеп 2026 | 23:52
  • 853
  • 0
Веро грабна диамантения трофей на 800 м след нова вълнуваща битка с Брьодерс-Бол

Веро грабна диамантения трофей на 800 м след нова вълнуваща битка с Брьодерс-Бол

  • 5 сеп 2026 | 23:35
  • 1488
  • 0
Американски победи в овчарския скок и в скока на дължина във финала на Диамантената лига

Американски победи в овчарския скок и в скока на дължина във финала на Диамантената лига

  • 5 сеп 2026 | 23:21
  • 2050
  • 0
Патерсън нанесе ново поражение на Магучих и извоюва диаманта в скока на височина

Патерсън нанесе ново поражение на Магучих и извоюва диаманта в скока на височина

  • 5 сеп 2026 | 23:03
  • 6393
  • 1
Масай Ръсел извоюва първия си диамант в битката на световните рекордьорки

Масай Ръсел извоюва първия си диамант в битката на световните рекордьорки

  • 5 сеп 2026 | 22:50
  • 1114
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Загубата от Левски се оказа фатална: ЦСКА 1948 се раздели с Алвеша, назначи нов треньор

Загубата от Левски се оказа фатална: ЦСКА 1948 се раздели с Алвеша, назначи нов треньор

  • 6 сеп 2026 | 11:03
  • 42372
  • 91
Никола Цолов запази лидерството си във Формула 2 след трудно състезание на „Монца“

Никола Цолов запази лидерството си във Формула 2 след трудно състезание на „Монца“

  • 6 сеп 2026 | 11:42
  • 32082
  • 21
Сделката е на финалната права: Левски взима национал, няма да плаща цялата му заплата

Сделката е на финалната права: Левски взима национал, няма да плаща цялата му заплата

  • 6 сеп 2026 | 09:52
  • 24597
  • 31
Левски е безсмъртен тактически! Макун е професор!

Левски е безсмъртен тактически! Макун е професор!

  • 6 сеп 2026 | 14:12
  • 188
  • 0
Локо (София) на Любо Пенев иска да спъне Лудогорец

Локо (София) на Любо Пенев иска да спъне Лудогорец

  • 6 сеп 2026 | 07:30
  • 6115
  • 30
Добруджа - Берое и още три мача от Втора лига днес

Добруджа - Берое и още три мача от Втора лига днес

  • 6 сеп 2026 | 13:09
  • 910
  • 0