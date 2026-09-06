Брьодерс-Бол: Този път бях толкова близо до победата над Одри, че дори съм малко разочарована

Фемке Брьодерс-Бол прави великолепен сезон след смяната на своята дисциплината и преминаването към 800 метра. Вчера на второ поредно състезание тя беше на косъм от това да победи третата най-бърза жена в историята на открито Одри Веро. На финала на Диамантената лига в Брюксел победата заслужи Веро с 1:54.75 минути, а Брьодерс-Бол зае второто място с 1:54.81 мин.

Веро грабна диамантения трофей на 800 м след нова вълнуваща битка с Брьодерс-Бол

“Този път бях толкова близо до победата над Одри и до победата, че дори съм малко разочарована: Въпреки това, не мога да бъда нищо друго освен доволна от представянето си. Да пробягам 1.54 секунди и да завърша втора на финала на Диамантената лига наистина е над очакванията ми. Сега с нетърпение очаквам да бягам в Будапеща, но вярвам, че това ще бъде съвсем различен тип състезание. Ще видим как ще се развият нещата. Бягането в Брюксел е като бягане пред домашна публика. Лудост е, защото чуваш как всички ме аплодират. Наистина съм благодарна за подкрепата и всички в Белгия винаги са толкова мили с мен. Не мога да дам автограф на всеки фен или да си направя селфи с него, но наистина оценявам добротата”, каза Брьодерс-Бол след финала в Брюксел.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages