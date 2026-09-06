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Може ли Евертън да спре Юнайтед на "Хил Дикинсън"?

  • 6 сеп 2026 | 08:26
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Може ли Евертън да спре Юнайтед на "Хил Дикинсън"?

Вълнуващ двубой предстои в третия кръг на англиийската Премиър лийг, когато Евертън домакинства на Манчестър Юнайтед на стадион "Хил Дикинсън". Мачът противопоставя два отбора, които имаха различно начало на новата кампания 2026/2027.

Евертън заема 10-о място в класирането с актив от 4 точки след първите два мача (1 победа и 1 равенство) и голова разлика 3:1. Водените от Дейвид Мойс футболисти откриха шампионата с победа с 2:0 у дома срещу Кристъл Палас, след което завършиха 1:1 при гостуването си на Борнемут. През седмицата отборът постигна и убедителен успех с 4:0 над Престън за Карабао Къп.

Борнемут отново да загуби точки в края, този път срещу Евертън
Борнемут отново да загуби точки в края, този път срещу Евертън

Манчестър Юнайтед, воден от Майкъл Карик, се намира на 12-а позиция с 3 точки (1 победа и 1 загуба) и голова разлика 5:4. "Червените дяволи" започнаха сезона с изненадващо поражение с 0:2 като гост на Хъл Сити, но след това реагираха категорично у дома с победа с 5:2 срещу Ипсуич.

Ман Юнайтед се развихри след почивката и осъществи впечатляващ обрат срещу Ипсуич, Фернандеш отново герой
Ман Юнайтед се развихри след почивката и осъществи впечатляващ обрат срещу Ипсуич, Фернандеш отново герой

Преди срещата Дейвид Мойс сподели разочарованието си от летния трансферен прозорец, изтъквайки раздялата с ключови играчи като Илиман Ндиайе. Въпреки това той подчерта важната роля на феновете: "Имахме доста дни, в които хората намериха начин да се възстановят. Каквото ни е нужно от тях, е допълнителна подкрепа, защото сме с по-къс състав, така че имаме нужда от тях." В атака за Евертън се очаква отново да действа Тиерно Бари, а Киърнън Дюсбъри-Хол и Мерлин Рьол да подпомагат халфовата линия.

Дейвид Мойс разочарован от сделките на Евертън на трансферния пазар
Дейвид Мойс разочарован от сделките на Евертън на трансферния пазар

От своя страна Майкъл Карик заяви, че е доволен от привлечените играчи: "Влязохме в прозореца с желанието да излезем по-силни от миналия сезон. Със сигурност добавихме към това. Абсолютно съм възхитен от играчите, които доведохме." При гостите отсъстват контузените Карлос Балеба, Мануел Угарте и Матайс де Лихт, а капитанът Бруно Фернандеш, който отбеляза хеттрик срещу Ипсуич, отново ще води атаката заедно с Маркъс Рашфорд, Матеус Куня и Брайън Мбемо.

Карик е доволен от селекцията
Карик е доволен от селекцията

Историята на съперничеството показва общо 217 срещи между двата тима, като Манчестър Юнайтед има 98 победи, Евертън е печелил 72 пъти, а 48 мача са завършвали наравно. През миналия сезон 2025/2026 двата тима си размениха по една гостуваща победа с по 1:0.

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