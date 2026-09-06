Може ли Евертън да спре Юнайтед на "Хил Дикинсън"?

Вълнуващ двубой предстои в третия кръг на англиийската Премиър лийг, когато Евертън домакинства на Манчестър Юнайтед на стадион "Хил Дикинсън". Мачът противопоставя два отбора, които имаха различно начало на новата кампания 2026/2027.

Евертън заема 10-о място в класирането с актив от 4 точки след първите два мача (1 победа и 1 равенство) и голова разлика 3:1. Водените от Дейвид Мойс футболисти откриха шампионата с победа с 2:0 у дома срещу Кристъл Палас, след което завършиха 1:1 при гостуването си на Борнемут. През седмицата отборът постигна и убедителен успех с 4:0 над Престън за Карабао Къп.

Борнемут отново да загуби точки в края, този път срещу Евертън

Манчестър Юнайтед, воден от Майкъл Карик, се намира на 12-а позиция с 3 точки (1 победа и 1 загуба) и голова разлика 5:4. "Червените дяволи" започнаха сезона с изненадващо поражение с 0:2 като гост на Хъл Сити, но след това реагираха категорично у дома с победа с 5:2 срещу Ипсуич.

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Преди срещата Дейвид Мойс сподели разочарованието си от летния трансферен прозорец, изтъквайки раздялата с ключови играчи като Илиман Ндиайе. Въпреки това той подчерта важната роля на феновете: "Имахме доста дни, в които хората намериха начин да се възстановят. Каквото ни е нужно от тях, е допълнителна подкрепа, защото сме с по-къс състав, така че имаме нужда от тях." В атака за Евертън се очаква отново да действа Тиерно Бари, а Киърнън Дюсбъри-Хол и Мерлин Рьол да подпомагат халфовата линия.

Дейвид Мойс разочарован от сделките на Евертън на трансферния пазар

От своя страна Майкъл Карик заяви, че е доволен от привлечените играчи: "Влязохме в прозореца с желанието да излезем по-силни от миналия сезон. Със сигурност добавихме към това. Абсолютно съм възхитен от играчите, които доведохме." При гостите отсъстват контузените Карлос Балеба, Мануел Угарте и Матайс де Лихт, а капитанът Бруно Фернандеш, който отбеляза хеттрик срещу Ипсуич, отново ще води атаката заедно с Маркъс Рашфорд, Матеус Куня и Брайън Мбемо.

Карик е доволен от селекцията

Историята на съперничеството показва общо 217 срещи между двата тима, като Манчестър Юнайтед има 98 победи, Евертън е печелил 72 пъти, а 48 мача са завършвали наравно. През миналия сезон 2025/2026 двата тима си размениха по една гостуваща победа с по 1:0.

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