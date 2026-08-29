Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Борнемут отново да загуби точки в края, този път срещу Евертън

Борнемут отново да загуби точки в края, този път срещу Евертън

  • 29 авг 2026 | 19:03
  • 243
  • 0
Борнемут отново да загуби точки в края, този път срещу Евертън

Борнмът и Евертън завършиха наравно 1:1 в оспорван сблъсък от втория кръг на Премиър лийг. В голмайстори за срещата се превърнаха Алекс Скот, който откри за домакините в 41-вата минута в полза на домакините, и Джеймс Тарковски (90’), донесъл точката за гостите в самия край на двубоя.

Възпитаниците на Дейвид Мойс започнаха по-добре двубоя и изглеждаха по-опасни в първия половин час на срещата, когато пропуски напаравиха Джаред Браутуайт след корнер и Тиерно Бари, чийто удар бе спасен от Джордже Петрович. Резултатът в мача бе открит малко преди почивката, когато Алекс Скот се възползва от отлично подаване на Еванилсон и с хладнокръвен удар в далечния ъгъл изведе Борнемут напред в 41-вата минута.

Гостите от Ливърпул не спряха да търсят изравняването през втората част и стигнаха до него в самия край на редовното време, благодарение на Джеймс Тарковски, който се разписа след късна драма в 90-а минута.

Двата отбора демонстрираха изключително интензивен и двуостър футбол, като чистите положения не липсваха и пред двете врати. В крайна сметка финалният натиск на Евертън даде резултат и двата тима си разделиха по една точка. Развитието на мача пък ще бъде особено разочароващо за “черешките”, които допуснаха късно изравняване, след като преди седмица бяха победени от Манчестър Сити след късно голове.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ленарт Карл се завърна в игра и отново мечтае за националния отбор на Германия

Ленарт Карл се завърна в игра и отново мечтае за националния отбор на Германия

  • 29 авг 2026 | 17:50
  • 394
  • 0
Треньорът на Щутгарт обясни за липса на ток в съблекалнята на мача с Байерн

Треньорът на Щутгарт обясни за липса на ток в съблекалнята на мача с Байерн

  • 29 авг 2026 | 16:43
  • 688
  • 0
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 21751
  • 47
Кейн съобщи за положителни първоначални разговори с Байерн за нов договор

Кейн съобщи за положителни първоначални разговори с Байерн за нов договор

  • 29 авг 2026 | 16:19
  • 1014
  • 0
Треньорът на Марсилия много недоволен от ситуацията в клуба: Не си представях, че на 29 август няма да имаме нито един нов

Треньорът на Марсилия много недоволен от ситуацията в клуба: Не си представях, че на 29 август няма да имаме нито един нов

  • 29 авг 2026 | 15:21
  • 8709
  • 0
Шампионската лига стартира с Реал - Интер и Ливърпул - Атлетико

Шампионската лига стартира с Реал - Интер и Ливърпул - Атлетико

  • 29 авг 2026 | 14:26
  • 12053
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 31141
  • 85
Втора лига на живо: Берое изравни край Царевец, Несебър води

Втора лига на живо: Берое изравни край Царевец, Несебър води

  • 29 авг 2026 | 18:55
  • 20847
  • 7
Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

  • 29 авг 2026 | 16:01
  • 25930
  • 20
Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

  • 29 авг 2026 | 11:20
  • 34743
  • 90
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 21751
  • 47
Лукас Петков поведе Елверсберг за исторически гол и мечтано начало на сезона срещу Леверкузен

Лукас Петков поведе Елверсберг за исторически гол и мечтано начало на сезона срещу Леверкузен

  • 29 авг 2026 | 18:28
  • 3505
  • 2