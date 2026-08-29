Борнемут отново да загуби точки в края, този път срещу Евертън

Борнмът и Евертън завършиха наравно 1:1 в оспорван сблъсък от втория кръг на Премиър лийг. В голмайстори за срещата се превърнаха Алекс Скот, който откри за домакините в 41-вата минута в полза на домакините, и Джеймс Тарковски (90’), донесъл точката за гостите в самия край на двубоя.

Възпитаниците на Дейвид Мойс започнаха по-добре двубоя и изглеждаха по-опасни в първия половин час на срещата, когато пропуски напаравиха Джаред Браутуайт след корнер и Тиерно Бари, чийто удар бе спасен от Джордже Петрович. Резултатът в мача бе открит малко преди почивката, когато Алекс Скот се възползва от отлично подаване на Еванилсон и с хладнокръвен удар в далечния ъгъл изведе Борнемут напред в 41-вата минута.

Гостите от Ливърпул не спряха да търсят изравняването през втората част и стигнаха до него в самия край на редовното време, благодарение на Джеймс Тарковски, който се разписа след късна драма в 90-а минута.

Двата отбора демонстрираха изключително интензивен и двуостър футбол, като чистите положения не липсваха и пред двете врати. В крайна сметка финалният натиск на Евертън даде резултат и двата тима си разделиха по една точка. Развитието на мача пък ще бъде особено разочароващо за “черешките”, които допуснаха късно изравняване, след като преди седмица бяха победени от Манчестър Сити след късно голове.

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Снимки: Gettyimages