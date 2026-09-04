Карик е доволен от селекцията

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик заяви, че е доволен от лятната селекция и състава, на който ще разчита следващите няколко месеца. “Червените дяволи” привлякоха Карлос Балеба, Андрей Сантос и Юри Тилеманс, Маркъс Рашфорд се завърна, а Джошуа Зиркзее остана в клуба.

“Влязохме в трансферния прозорец с идеята да станем по-силни като група от миналия сезон и със сигурност го направихме. Много сме доволни от играчите, които привлякохме. Винаги може да кажеш, че още има неща, които можеше да направим, но понякога е въпрос на възможност. Като цяло, мисля, че сме на добро място със състава. Имаме отлична динамика и играчи, които могат да играят на различни позиции”, заяви Карик.

Michael Carrick on new signings: “The players we brought in I’m delighted with, for the quality and level we’ve got I’m really happy with”.



“There is always other things you can do or could have done, that’s part of evolving the group and trying to push all the time”.



Meaning? pic.twitter.com/EfrEkvUcDM — Smart Sports Updates (@samuel00seven) September 4, 2026

Специалистът говори и за Зиркзее, който не получава много шансове за изява и се очакваше да напусне: “Зиркрее е важен за дълбочината на състава. Той е щастлив ад бъде тук и имам отлични отношения с него. Той иска да играе повече, но конкуренцията е здравословна. Чакат ни много мачове, а Джош е способен на на страхотни неща”.

В неделя Ман Юнайтед гостува на Евертън, а Карик много добре знае какво предизвикателство очаква отбора му: “Колкото пъти съм гостувал на Евертън, винаги е бил тежък мач. Имали сме добри резултати, някои не толкова добри, но винаги е било трудно. Дейвид Мойс е фантастичен мениджър.”

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