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Карик е доволен от селекцията

  • 4 сеп 2026 | 16:48
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Карик е доволен от селекцията

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик заяви, че е доволен от лятната селекция и състава, на който ще разчита следващите няколко месеца. “Червените дяволи” привлякоха Карлос Балеба, Андрей Сантос и Юри Тилеманс, Маркъс Рашфорд се завърна, а Джошуа Зиркзее остана в клуба.

“Влязохме в трансферния прозорец с идеята да станем по-силни като група от миналия сезон и със сигурност го направихме. Много сме доволни от играчите, които привлякохме. Винаги може да кажеш, че още има неща, които можеше да направим, но понякога е въпрос на възможност. Като цяло, мисля, че сме на добро място със състава. Имаме отлична динамика и играчи, които могат да играят на различни позиции”, заяви Карик.

Специалистът говори и за Зиркзее, който не получава много шансове за изява и се очакваше да напусне: “Зиркрее е важен за дълбочината на състава. Той е щастлив ад бъде тук и имам отлични отношения с него. Той иска да играе повече, но конкуренцията е здравословна. Чакат ни много мачове, а Джош е способен на на страхотни неща”.

В неделя Ман Юнайтед гостува на Евертън, а Карик много добре знае какво предизвикателство очаква отбора му: “Колкото пъти съм гостувал на Евертън, винаги е бил тежък мач. Имали сме добри резултати, някои не толкова добри, но винаги е било трудно. Дейвид Мойс е фантастичен мениджър.”

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