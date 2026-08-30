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  3. Ман Юнайтед 0:0 Ипсуич

Ман Юнайтед 0:0 Ипсуич

  • 30 авг 2026 | 18:30
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Ман Юнайтед 0:0 Ипсуич

Манчестър Юнайтед и Ипсуич играят при 0:0 в мач от втория кръг на Премиър лийг. “Червените дяволи” допуснаха болезнено поражение на старта на кампанията срещу друг новак, губейки с 2:0 като гост на Хъл и днес ще се опитат да вземат реванш. От своя страна “трактористите” спечелиха с 2:1 срещу Съндърланд и дадоха успешен старт на своя сезон.

Мениджърът на домакините Майкъл Карик прави четири промени в своя тим в сравнение с тези, които загубиха срещу “тигрите” преди седмица. Маркъс Рашфорд, и Коби Мейно заемат местата на Патрик Доргу и Андрей Сантош, които бяха неубедителни преди седмица. Диого Далот заменя на десния фланг Нусаир Мазрауи, а Лисандро Мартинес, който се контузи на финала на Световното първенство, е достатъчно здрав, за да започне от първата минута на мястото на Ейдън Хевън.

Гари О’Нийл не прави нито една промяна в своята единайсеторка спрямо тези, които започнаха при успеха над Съндърланд преди седмица. Интереното е, че превърналият се в герой за тима Джак Кларк, който се появи от скамейката и отбеляза победното попадение отново не започва мача, а е на пейката, където е и новото попълнение Езикел Паласиос.

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