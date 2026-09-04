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Дейвид Мойс разочарован от сделките на Евертън на трансферния пазар

  • 4 сеп 2026 | 20:16
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Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс изрази разочарование от развитието на трансферния пазар за неговия клуб. “Карамелите” опитаха да привлекат Фоларин Балогун от Монако, но сделката пропадна в последния момент. В същото време те продадоха Илиман Ндиайе на Манчестър Сити. Мойс има на разположение само 18 играчи без вратарите и само един типичен нападател.

“Разочарован съм, че не направихме повече. Разочарован съм от това как се развиха нещата. Във футбола понякога трябва да се справиш с това разочарование и ние продължаваме напред. Ще гледаме пазара на свободните агенти, но искам отбор, който да се бори в горната половина. Искам да се развиваме и играчите да вярват, че вървим в правилната посока”, заяви Мойс.

Попитан как се справя с разочарование от сделките на Евертън, той отговори: “Не много добре. Прекалено съм стар, за да седя в дъното на класирането. Казах го и на играчите, когато пристигнах. Работата е да се борим и да сме колкото е възможно по-близо до върха. Футболистите свършиха брилянтна работа миналия сезон и не мисля, че очакваха от нас да се справим толкова добре. Имам надежда, че отново може да го направим”.

Мойс обаче призна, че “карамелите” са имали нужда да продават и това е причината да се разделят с Ндиайе: “Аз не се занимавам с финансите, но търсехме приходи. Загубихме Или - някой, който не искахме да губим. Но понякога е трудно, когато отбори като Ман сити искат твоите играчи. През годините загубих Уейн Рууни от Манчестър Юнайтед, загубих Джолиън Лескът и Джак Родуел от Ман Сити”.

Въпреки проблемите, Евертън стартира сезона добре. Тимът на Мойс победи Кристъл Палас в първенството и след това Престън в Купата на лигата, а миналия уикенд направи 1:1 при гостуването си на Борнемут. Тази неделя “карамелите” приемат Манчестър Юнайтед.

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