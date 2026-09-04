Дейвид Мойс разочарован от сделките на Евертън на трансферния пазар

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс изрази разочарование от развитието на трансферния пазар за неговия клуб. “Карамелите” опитаха да привлекат Фоларин Балогун от Монако, но сделката пропадна в последния момент. В същото време те продадоха Илиман Ндиайе на Манчестър Сити. Мойс има на разположение само 18 играчи без вратарите и само един типичен нападател.
“Разочарован съм, че не направихме повече. Разочарован съм от това как се развиха нещата. Във футбола понякога трябва да се справиш с това разочарование и ние продължаваме напред. Ще гледаме пазара на свободните агенти, но искам отбор, който да се бори в горната половина. Искам да се развиваме и играчите да вярват, че вървим в правилната посока”, заяви Мойс.
Попитан как се справя с разочарование от сделките на Евертън, той отговори: “Не много добре. Прекалено съм стар, за да седя в дъното на класирането. Казах го и на играчите, когато пристигнах. Работата е да се борим и да сме колкото е възможно по-близо до върха. Футболистите свършиха брилянтна работа миналия сезон и не мисля, че очакваха от нас да се справим толкова добре. Имам надежда, че отново може да го направим”.
Мойс обаче призна, че “карамелите” са имали нужда да продават и това е причината да се разделят с Ндиайе: “Аз не се занимавам с финансите, но търсехме приходи. Загубихме Или - някой, който не искахме да губим. Но понякога е трудно, когато отбори като Ман сити искат твоите играчи. През годините загубих Уейн Рууни от Манчестър Юнайтед, загубих Джолиън Лескът и Джак Родуел от Ман Сити”.
Въпреки проблемите, Евертън стартира сезона добре. Тимът на Мойс победи Кристъл Палас в първенството и след това Престън в Купата на лигата, а миналия уикенд направи 1:1 при гостуването си на Борнемут. Тази неделя “карамелите” приемат Манчестър Юнайтед.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google