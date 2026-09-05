Феновете на Локо затварят трибуна "Бесика" срещу Черно море в знак на протест срещу Крушарски

Фенклубът на Локомотив (Пловдив) обяви първата стъпка, която феновете ще предприемат в опит да накарат президента на клуба Христо Крушарски да си тръгне от “Лаута”. “Черно-белите” фенове затварят трибуна “Бесика” за домакинството на Черно море, като всички запалянковци ще се съберат на трибуна “Спортклуб”.

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“Локомотивци,Вчера се проведе извънредна среща между представители на Фенклуба на Локомотив Пловдив и представители на всички организирани привърженици на отбора. Основна тема на разговорите бе предстоящият мач с Черно море тази неделя и ситуацията в клуба.

С мнозинство беше взето решение: стартирането на ефективни протестни действия срещу управлението на президента Христо Крушарски!

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Като първа стъпка от протеста, за двубоя в неделя Трибуна „Бесика“ ще бъде затворена и ще остане напълно празна. Привържениците на Локомотив ще се съберат на Трибуна „Спортклуб“. Точно оттам, обединени и мощно всички заедно, ще изразим своето недоволство към настоящото ръководство и ще поискаме категорично неговата смяна. Успоредно с това, официалната анкета сред членовете на Фенклуба продължава. Нейните резултати ще бъдат обявени веднага след мача с Черно море.

След това ще бъде организирана нова, мащабна открита среща. На нея цялата Локомотивска общественост ще бъде запозната с резултатите от допитването и заедно ще решим какви ще бъдат следващите ни стъпки.Време е да покажем единството си! Съдбата на Локомотив е в нашите ръце! Всички на Спортклуб!

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