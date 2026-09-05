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Феновете на Локо затварят трибуна "Бесика" срещу Черно море в знак на протест срещу Крушарски

  • 5 сеп 2026 | 16:43
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Фенклубът на Локомотив (Пловдив) обяви първата стъпка, която феновете ще предприемат в опит да накарат президента на клуба Христо Крушарски да си тръгне от “Лаута”. “Черно-белите” фенове затварят трибуна “Бесика” за домакинството на Черно море, като всички запалянковци ще се съберат на трибуна “Спортклуб”.

Известен фен на Локомотив (Пд): Крушарски не е едноличен собственик на клуба!
Известен фен на Локомотив (Пд): Крушарски не е едноличен собственик на клуба!

“Локомотивци,Вчера се проведе извънредна среща между представители на Фенклуба на Локомотив Пловдив и представители на всички организирани привърженици на отбора. Основна тема на разговорите бе предстоящият мач с Черно море тази неделя и ситуацията в клуба.

С мнозинство беше взето решение: стартирането на ефективни протестни действия срещу управлението на президента Христо Крушарски!

Фенове на Локо към Крушарски: Ако ви е останала поне капка чест - напуснете като мъж!
Фенове на Локо към Крушарски: Ако ви е останала поне капка чест - напуснете като мъж!

Като първа стъпка от протеста, за двубоя в неделя Трибуна „Бесика“ ще бъде затворена и ще остане напълно празна. Привържениците на Локомотив ще се съберат на Трибуна „Спортклуб“. Точно оттам, обединени и мощно всички заедно, ще изразим своето недоволство към настоящото ръководство и ще поискаме категорично неговата смяна. Успоредно с това, официалната анкета сред членовете на Фенклуба продължава. Нейните резултати ще бъдат обявени веднага след мача с Черно море.

След това ще бъде организирана нова, мащабна открита среща. На нея цялата Локомотивска общественост ще бъде запозната с резултатите от допитването и заедно ще решим какви ще бъдат следващите ни стъпки.Време е да покажем единството си! Съдбата на Локомотив е в нашите ръце! Всички на Спортклуб!

Lauta Army
Lauta Hools
Lauta Frontline
Бригада Пловдив
Gott Mit Uns
NUP
The Magic of Plovdiv
World Wide Locos
East Club
Пловдивски Железничари
Организация “Трибуна Спортклуб”
Фенклуб “Атланта”
Бесите
“Гарата”

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