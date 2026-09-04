Локомотив (Пд) привлече нападател, минал през Ботев (Враца)

Локомотив (Пловдив) подписа договор с нападателя Антон Фасе. Днес нидерландецът официално стана част от клуба с контракт за три години. Той е петото ново попълнение на "черно-белите" за това лято.

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Фасe e роден на 06.02.2000 година в Хаарлем, Нидерландия. Минал е през школата на АЗ Алкмаар. Играл е за тимовете на НЕК Неймеген, Ботев (Враца), Кауно Жалгирис, ЛКС Лодз и Балестиер. За последно е бил част от състава на индонезийския Йогякарта.

"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Антон Фасe с екипа на „черно-белите“!", написаха от "Лаута".

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