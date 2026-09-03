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Локомотив (Пд) продаде свой футболист в Испания

  • 3 сеп 2026 | 09:21
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Локомотив Пловдив реализира трансфер в Испания в самия край на трансферния прозорец. Централният защитник Радослав Палазов ще продължи кариерата си в Реал Мурсия, където ще бъде част от младежката формация на клуба.

17-годишният бранител е подписал договор с испанския клуб до 30 юни 2029 година. От Реал Мурсия не са обявили официално финансовите параметри по сделката.

Палазов е роден на 4 март 2008 година в Пловдив и е преминал през всички възрастови формации на Локомотив. През миналия сезон той получи възможност да направи и своя дебют за представителния тим на „черно-белите“.

Това се случи на 16 май при гостуването на Арда в Кърджали. Палазов започна като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути при поражението с 0:4.

Новият му клуб вече официално потвърди привличането му и го представи като едно от новите попълнения в младежкия състав за сезон 2026/2027.

Реал Мурсия обяви трансфера с кратко съобщение, в което посочи, че Радослав Палазов, роден през 2008 година и представляващ България, ще бъде част от младежкия тим на клуба.

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