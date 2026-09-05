Левски без двамата контузени от мача със Славия срещу ЦСКА 1948 (групата на "сините")

Група от 21 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 8-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА 1948. В нея не попаднаха контузилите се срещу Славия през седмицата Никола Серафимов и Мехди Мубарик.

Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в събота, 5 септември от 21:15 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Асен Митков, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.

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