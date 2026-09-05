Монтоя призова Ред Бул да задържи Лоусън и за Гран При на Испания

Бившият пилот от Формула 1 Хуан Пабло Монтоя смята, че Ред Бул трябва да запази Лиам Лоусън в болида си за предстоящата след седмица Гран При на Испания, докато Исак Хаджар се възстановява от контузия.

Колумбиецът предупреди отбора да не прибързва с връщането на Хаджар в кокпита. Лоусън беше повикан в последния момент за Гран При на Нидерландия, за да замести Хаджар, който получи травма на китката по време на лятната пауза. В резултат на това резервният пилот Юки Цунода зае мястото на Лоусън в Рейсинг Булс редом до Арвид Линдблад.

Малко вероятно е Исак Хаджар да се върне за Гран При на Испания

С минимална подготовка и само една тренировъчна сесия, новозеландецът впечатли, като се доближи максимално до съотборника си в Ред Бул Макс Верстапен в квалификацията. Впоследствие той спечели шест точки, завършвайки на седмо място в състезанието. Тъй като Лоусън продължава да замества и през този уикенд в Гран При на Италия на „Монца“, Монтоя изрази мнение, че Ред Бул би постъпил разумно, ако удължи престоя му и за предстоящото състезание в Мадрид.

Верстапен с много сериозни оплаквания от колата на Ред Бул

„Юки показа темпото, което притежава в състезанието, изпреварвайки съперници, показа агресия. Мисля, че демонстрира всичко, което искате да видите от един пилот. Ако търсите пилоти за Формула 1, той се представи отлично. Свърши си работата. Не допусна грешки. Не сбърка нито веднъж и беше наистина хубаво да се види.



„Що се отнася до Лиам, ако бях на мястото на Ред Бул, особено преди Мадрид следващата седмица, щях да си кажа: „Хей, нека бъдем умни. Ще дадем още няколко седмици за възстановяване и ще подготвим Лиам както трябва за Мадрид, защото това е нова писта за всички“, заяви колумбиецът.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages