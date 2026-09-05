Носкова вече е в четвъртия кръг на US Open

Шампионката от "Уимбълдън" и шеста поставена Линда Носкова се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис при жените. Чехкинята елиминира представителката на домакините Ан Ли с 6:2, 6:7(6), 6:2 за два часа и 19 минути игра.

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Съперничка на Носкова в спора за достигане до четвъртфиналите ще бъде 11-ата в схемата украинка Марта Костюк. 26-ата поставена Ема Наваро от САЩ отстрани седмата в схемата Каролина Мухова (Чехия) с 6:3, 7:5 в двубой, продължил час и 47 минути. Наваро записа третата си победа над състезателка от топ 10 тази година. Американката се представи най-добре от основната линия срещу Мухова, която беше извън игра от достигането до финала на "Уимбълдън" през юли поради лека операция.

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В четвъртия кръг Ема Наваро ще се изправи срещу 21-ата в схемата рускиня Анна Калинская, която се справи с деветата поставена Елина Свитолина от Украйна с 6:3, 2:6, 6:3.

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"Знаех, че ще бъде много трудно днес", призна Наваро след успеха си. Американката Тейлър Таунсенд си осигури двубой с водачката в схемата Арина Сабаленка, след като надделя над 15-ата поставена рускиня Диана Шнайдер с 6:2, 6:7(3), 6:3 за два часа и 29 минути игра.

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Снимки: Imago