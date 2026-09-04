Лион стъпи на върха след зрелище срещу Оксер

Отборът на Лион оглави временното класиране на френската Лига 1, след като се наложи с 3:1 над тима на Оксер в мач от третия кръг на шампионата. "Хлапетата" се изравниха по точки с Лил, който се наложи в своята среща с 1:0 срещу Тулуза вчера, а по-късно днес Монако, който стартира с две победи, гостува на търсещия все още първия си успех Пари Сен Жермен в голямото дерби тази седмица.

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Оксер от своя страна остава на дъното в таблицата. Това е и единственият тим във френския елит, който от началото на шампионата има само загуби и все още не е спечелил нито една точка.

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Иначе за Лион головете вкараха Феликс Бакер (28'), Закари Атекаме (31') и Ърнест Нуама (53'), а за съперника се разписа Камерън Арчър (42'). Съперниците в хода на двубоя вкараха по още веднъж, но това не повлия на крайния резултат, тъй като тогава се намеси ВАР и попаденията бяха отменени.

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Срещата имаше интересен момент още в 9-ата минута, когато Опенда се строполи на тревата в пеналтерията на гостите, а щабът на "хлапетата" поиска дузпа. Главният съдия Руди Бюке отказа да посочи бялата точка, а след това се разбра и че във ВАР стаята не са видели нищо нередно, заради което домакините да получат 11-метров наказателен удар.

Видео асистент реферът се намеси десетина минути по-късно, когато Опенда отново попадна в центъра на вниманието. Той завърши отлично проведена атака на своите, пращайки топката във вратата, пазена от Реми Ласкари и "Групама Стейдиъм" избухна от радост. Тя обаче бе набързо помрачена, тъй като след намеса на видео асистент-рефера стана ясно, че при попадението е имало засада и двубоят продължи при нулево равенство.

Последното не се запази твърде дълго, тъй като положението за "хлапетата" стана още по-неприятно и в средата на полувремето Доминик Грайф бе принуден да вади топката от собствената си врата. Камерън Арчър се разписа, но след ново преразглеждане на ВАР, което този път продължи цели 180 секунди, стана ясно, че и това попадение не е редовно.

Това развитие на нещата не помрачи настроението и на двата тима, които продължиха да търсят головете и в крайна сметка редовните попадения дойдоха. Първо това направиха домакините, които в разстояние от три минути нанесоха двоен удар. Бакер засече центриране от корнер, а съвсем скоро Атекаме покачи.

Отговорът на гостите от Оксер дойде в много важен момент, след като в 40-ата минута Бдструп можеше да направи преднината на своите класическа, но шутът му профуча покрай лявата греда. Така три минути преди края на редовното време на първата част Арчър прати отново топката във вратата, пазена от Грайф, а този път реферът Бюке зачете попадението и резултатът стана официално 2:1 в полза на Лион.

Логично заради двата отменени гола и прекъсването на играта бе назначено дълго добавено време от цели шест минути, в което обаче не падна нов гол. Това се случи чак след почивката, когато "хлапетата" натиснаха в опит да се откъснат с комфортна преднина и да избегнат трудни заключителни минути. Десетина минути след подновяването на играта Нуама завърши своя индивидуална акция и прати топката в долния десен ъгъл, за да върне преимуществото от две попадения на "хлапетата".



В 57-ата минута гостите можеха да намалят отново, но Грайф спаси удар с глава на Дани Намасо.



Това бе и единствената по-интересна ситуация пред вратата на олимпийския тим до края на редовното време, тъй като домакините се защитаваха много грамотно и не допуснаха нов удар към вратата си до 90-ата минута. В 5-минутното продължение това не се промени и логично отборът на Лион се върна към победите, след като в миналия кръг "хлапетата" изненадващо направиха равенство 1:1 срещу Льо Авър.

𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐎𝐎𝐎𝐈𝐈𝐈𝐈𝐑𝐄 💪



Dans un match maîtrisé, nos Gones s'imposent face à l'AJ Auxerre et décrochent un deuxième succès en Ligue 1 McDonald's ! 🔥🔴🔵



Trois points de plus 💥



3-1 #OLAJA pic.twitter.com/uD5akuSwGT — Olympique Lyonnais (@OL) September 4, 2026

В следващия кръг Лион отново ще бъде домакин и ще приеме столичния Париж ФК, докато Оксер ще приеме Ница в опит да спечели първи точки този сезон. И двата мача ще бъдат на 12 септември (събота).

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